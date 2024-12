Miguel Albuquerque na cerimónia de entrega dos prémios de Valorização do Artesanato na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estará esta quarta-feira, às 16 horas, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, para presidir à cerimônia de entrega dos Prémios de Valorização do Artesanato.

Esta terceira edição contou com a participação de 23 peças, produzidas por 21 artesãos certificados pelo IVBAM. As obras em competição abrangem uma variedade de técnicas e ofícios tradicionais, como cerâmica, tecelagem e trabalhos em madeira e pedra, destacando a riqueza cultural e a diversidade das tradições madeirenses.

O prémio é promovido pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e do IVBAM, com o objectivo de valorizar e perpetuar os saberes e produções dos artesãos, além de incentivar parcerias e inovação no setor.

Os vencedores são premiados em duas categorias – Artesanato Tradicional e Contemporâneo – com prémios que vão de 400 a 1.000 euros. Nesta edição, o tema 'Floresta Laurissilva' celebra os 25 anos do reconhecimento como Património Mundial Natural pela UNESCO, destacando sua importância para a Madeira em múltiplos aspectos.