Francisco Gomes acusa PSD de querer "branquear a corrupção"

Foi nas jornadas parlamentares do Chega, que estão a decorrer em Coimbra sob o tema ‘Corrupção: Prevenção e Dissuasão’, que Francisco Gomes considerou que o PSD está a "branquear a corrupção". O deputado madeirense eleito à Assembleia da República acredita que o combate à corrupção só será plenamente alcançado quando o país assumir, com seriedade e genuinidade, a reforma profunda do sistema político por via da fundação de uma IV República.

Para o parlamentar, a corrupção tem cinco facetas distintas: a economia paralela, a legislação que potencia a gestão danosa da Causa Pública, as insuficiências do sistema jurídico, a desadequação da moldura penal e o enraizamento das más práticas financeiras na cultura popular. No seu entender, mudar todos estes aspectos não é apenas um trabalho difícil, mas uma missão geracional, que exige que a classe política consiga pensar o país, não em termos de ciclos eleitorais, mas em termos de décadas.

A corrupção compra a consciência de alguém e afecta de forma ainda mais expressiva os políticos medíocres e incompetentes, que consideram possível e aceitável roubar o que é do povo. Mudar isto exige que os políticos sejam estadistas, mais preocupados com a recuperação dos alicerces do país do que em ganhar e preservar o poder pelo poder. Francisco Gomes

O deputado lamentou que a corrupção se tenha tornado um problema endémico a todos os níveis da governação e disse que há um esforço generalizado para normalizar a corrupção e falta de meios humanos, financeiros e legais para combater o que vê como a delapidação da moral e ética no serviço público.

“Desde Ursula von der Leyen e António Costa ao governo regional da Madeira, Portugal e a Europa estão longe de ser exemplos. Ainda hoje [ontem] o secretário-geral do PSD disse que está confortável com o facto de Albuquerque voltar a ser candidato, o que denota o esforço daquele partido para branquear a corrupção que corrói a Madeira", assumiu.