Celestino Sebastião defende "sanções financeiras" para turistas que não respeitam as normas

"Temos de agir de forma firme e coordenada para a Região se manter como um destino turístico de excelência", afirmou Celestino Sebastião, na primeira intervenção no período antes da ordem do dia.

O deputado do Chega referiu diversas situações de "turistas que desrespeitam as normas da nossa região", nomeadamente circulando em fato de banho no Funchal ou montando tendas ilegais.

"Isto não pode continuar", afirmou e defendeu uma "resposta mais rigorosa", tanto ao nível do policiamento e fiscalização, como das penalizações.

Celestino Sebastião considera necessário aplicar "sanções financeiras" elevadas para quem prevaricar.