China espera "coexistência pacífica" com Estados Unidos

A China disse hoje esperar uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos, após estar praticamente confirmada a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas contra Kamala Harris.

"Continuaremos a abordar e a gerir as relações entre a China e os Estados Unidos com base nos princípios do respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação mutuamente benéfica", disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, em conferência de imprensa.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Donald Trump iniciou uma prolongada guerra comercial contra o país asiático, que ameaçou intensificar, durante a campanha eleitoral.

No total, Trump soma 267 votos dos chamados 'grande eleitores' do Colégio Eleitoral, apenas a três votos de distância da vitória (270).

A candidata democrata e vice-presidente, Kamala Harris, tem 214 votos.

O Colégio Eleitoral é constituído por 538 "grandes eleitores", representativos dos 50 estados norte-americanos.