Corrida aperta mas Harris está mais forte em estados decisivos da "muralha azul"

A vantagem nacional de Kamala Harris nas sondagens está no ponto mais baixo desde que entrou na corrida, mas a candidata democrata ganhou força em estados decisivos da "muralha azul", Michigan, Wisconsin e Pensilvânia.

De acordo com a mais recente sondagem da Marist, Kamala Harris lidera as intenções de voto com 51% contra 48% de Donald Trump no Michigan e 50% contra 48% no Wisconsin. Esta nova pesquisa também dá à democrata vantagem na Pensilvânia, 50% para 48%, que será crucial para a vitória a 05 de novembro.

No entanto, outras sondagens mostram uma corrida mais empatada na Pensilvânia, enquanto o desvio a favor de Harris no Michigan e Wisconsin parece ser mais decisivo. A sondagem da CNN nestes dois estados mostra Harris a liderar (49%-46%).

A "muralha azul" é um grupo de 18 estados que deram a vitória ao candidato democrata durante décadas e que sofreu uma derrocada em 2016, quando Trump venceu no Michigan, Wisconsin e Pensilvânia.

Nos sete estados decisivos, a que se juntam Carolina do Norte, Arizona, Nevada e Geórgia, a nova sondagem HarrisX/Forbes dá Harris na frente por 49%-48%, o que é um empate estatístico.

Na Carolina do Norte, que ainda está a recuperar do furacão Helene, a sondagem Fox News dá Trump com 50% contra 48% de Harris, estando o republicano também com 1 ponto a mais na Geórgia de acordo com a SSRS.

A Emerson coloca a democrata em vantagem no Nevada por um ponto (48%-47%) e no Arizona é Trump quem está folgado, com 51%-47% na pesquisa CES.

A ressalva dos analistas é que estas diferenças são pequenas e por isso caem dentro da margem de erro, o que explica porque é que, mesmo com movimentos para um lado ou para o outro, a corrida continua empatada.

Nas sondagens nacionais, onde Kamala Harris chegou a ter uma vantagem de três a quatro pontos, a corrida apertou de forma significativa. Os agregados dão agora à democrata apenas um ponto a mais que Donald Trump.

A plataforma FiveThirtyEight mostra Harris com 48% e Trump com 46,8%, e ambos com um cálculo similar de hipóteses de vencer.

Ainda assim, é de notar que houve uma ligeira redução da vantagem de Donald Trump na vitória, que é determinada pelos votos do colégio eleitoral e não pelo voto popular. O cálculo da plataforma dava ao republicano uma hipótese de ganhar de 54 em 100 e agora dá 51.

Com milhões de pessoas a votarem antecipadamente, os analistas avisam que dificilmente se conhecerá o vencedor na terça-feira, dia da eleição presencial. À semelhança do que aconteceu em 2020, é possível que o processo demore um ou mais dias, tendo em conta também quão renhida é a corrida.