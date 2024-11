Funchal entrega 43 projectos de apoio a famílias no âmbito do '+ Habitação'

Decorreu, esta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de 43 projectos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no âmbito do '+ Habitação', um projecto desenvolvido pela ASA (Associação de Desenvolvimento de Santo António), que representa um investimento de 111 500 euros.

O apoio destina-se, na sua maioria, à aquisição de materiais de construção civil, mas também à aquisição de equipamentos para os interiores de habitações.

Na entrega destes apoios, que contou com a presença de diversos presidentes de Junta de Freguesia, a autarca do Funchal, Cristina Pedra, realçou a importância do projecto , apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, com 310 mil euros, bem como enalteceu o trabalho da ASA, apontando que o apoio, neste ano, chegou a um total de 76 famílias, que passam a ter melhores condições de habitabilidade.

Ressalvando que o problema da habitação, é um dos maiores problemas neste momento, a presidente da Câmara Municipal do Funchal relembrou a Estratégia Municipal de Habitação, apontando, entre outras medidas, o PRESERVA-Apoio à Conservação, Reparação e Beneficiação de Habitações Degradadas, mais os 33 fogos que estão a ser construídos, neste momento, na Nazaré.

Por outro lado, salientou que com a revisão do Plano Director Municipal do Funchal (PDM) a autarquia pretende implementar uma “majoração de 20%” de construção de habitação a custos controlados e de forma económica.

Por fim, Cristina Pedra agradeceu o empenho dos presidentes da Junta de Freguesia, “os primeiros detentores e pilares” do levantamento das necessidades da população, assumindo que a autarquia do Funchal tudo fará para garantir uma vida “condigna” dos seus munícipes.