Tem em casa medicamentos fora de prazo? Saiba que cuidados deve ter

Os medicamentos fora de prazo podem ser um risco para a saúde. Por isso, é necessário estar atento aos prazos de validade, conferindo-os com regularidade. Mas sabia que não os deve, simplesmente, descartar no lixo?

O prazo de validade é definido através de testes de estabilidade, feitos em condições normalizadas, que avaliam como o produto reage a factores como a temperatura, a humidade e a exposição à luz.

O prazo consta na caixa do medicamento, mas também na própria embalagem, seja um fraco, tubo ou blister, pelo que é relativamente simples conferir qual o prazo de validade. No entanto, mesmo que esteja dentro do prazo, deve sempre certificar-se que não há alteração no produto, como mudanças no aspecto, sabor ou cheiro.

Por outro lado, é necessário ter em atenção que alguns produtos apresentam um prazo de validade depois de abertos. É o caso das gotas para os olhos ou xaropes. Esse prazo é menor do que o prazo de validade. Uma dica para melhor gerir o seu ‘stock’ de medicamentos é apontar a data em que determinado produto foi aberto, sendo mais fácil controlar o prazo de validade.

Eis os conselhos deixados pela Deco Proteste

anote a data em que abriu o medicamento. Para evitar esquecimentos, registe a data de abertura dos medicamentos que têm um prazo para ser utilizados depois de abertos.

colírios – siga as recomendações. As gotas para os olhos (colírios) são medicamentos preparados de forma a garantir a sua esterilidade, pelo que é muito importante seguir as recomendações do folheto informativo sobre as suas condições de conservação e o seu prazo de validade. Após a abertura do frasco, estes medicamentos costumam ter um prazo de validade de 30 dias, mas, ainda assim, deve sempre confirmar o prazo no folheto informativo;

não guarde os medicamentos unidose depois de abertos;

tenha atenção à validade dos cosméticos. Produtos cosméticos (como é o caso de cremes ou de protetores solares) costumam ter a validade indicada no rótulo, no formato "12M" dentro do desenho de um boião aberto. Isto significa que o produto tem um prazo de validade de 12 meses após ser aberto.

Quais os riscos?

O principal conselho é não tomar medicamentos que se encontrem fora do prazo de validade, pois as propriedades podem ter sido afectadas e já não ser segura a sua toma. Segundo a Deco Proteste, no caso dos antibióticos, por exemplo, uma redução da eficácia pode fazer com que falhe no tratamento de infeções, o que pode levar a doenças mais graves e mesmo ao desenvolvimento de resistência aos antibióticos.

Se tomar um medicamento fora de validade deve ficar atento ao surgimento de sintomas inesperados. Se os sintomas forem graves deve procurar aconselhamento junto do médico ou atendimento hospitalar.

Onde entregar os medicamentos fora de prazo?

Não deite os medicamentos no lixo nem despeje os seus restos através dos esgotos domésticos (sanita, lavatório, etc.). Os medicamentos fora de prazo ou que já não utiliza devem ser entregues nos pontos de recolha da Valormed – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos –, disponíveis em farmácias e parafarmácias aderentes. A entrega destes medicamentos e das embalagens vazias evita a contaminação dos solos e das águas, permite reciclar embalagens e garante a eliminação segura dos restos de medicamentos através da incineração.

O que entregar ou depositar

Medicamentos fora de prazo ou que já não usa.

Materiais usados no acondicionamento e na embalagem dos produtos (cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisteres, ampolas, bisnagas, etc.).

Acessórios usados na administração dos medicamentos (colheres, copos, seringas doseadoras, conta-gotas, cânulas e outros materiais).

Resíduos que ainda contenham restos de medicamentos (xaropes, comprimidos, cremes, etc.).

Ao transportar e fazer a entrega, tenha o cuidado de acondicionar de forma a evitar o derrame de qualquer produto.