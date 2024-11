Reabertura da Notre-Dame de Paris marcada com concerto de estrelas mundiais

Estrelas musicais internacionais, como o pianista chinês Lang Lang ou o DJ francês Michael Canitrot, vão atuar na reabertura da Notre-Dame de Paris na noite de 07 de dezembro, anunciou na sexta-feira a France Télévisions, organizadora do evento.

A soprano sul-africana Pretty Yende, que cantou na coroação do rei Carlos III, também está no cartaz deste espetáculo organizado em frente à catedral, marcado para as 21:05 (20:05 em Lisboa) e que será co-transmitido pela Radio France.

Este concerto homenageará também a Orquestra Filarmónica da Radio France, com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel em destaque, bem como a Maîtrise de Notre-Dame de Paris, escola que regressará ao seu espaço mais de cinco anos após o incêndio de 15 de abril de 2019 que devastou parte da catedral do século XII.

São ainda esperados a pianista franco-georgiana Khatia Buniatishvili, o violoncelista franco-americano Yo-Yo Ma, o prodígio do violino sueco Daniel Lozakovich e o tenor franco-suíço Benjamin Bernheim.

Do lado da música pop, são anunciadas a estrela franco-beninense Angélique Kidjo e a cantora canadiana Garou.

Único DJ da noite, Michael Canitrot deu-se a conhecer com espetáculos que combinam eletrónica e monumentos e que chamou a atenção com uma atuação na Torre Eiffel.

O incêndio, cujas causas ainda não foram apuradas, causou comoção global e provocou um fluxo de donativos para reconstruir a catedral situada no coração de Paris, que estava entre os monumentos mais visitados da Europa.

Após um colossal projeto de reconstrução que custou cerca de 700 milhões de euros, esta obra-prima da arte gótica foi restaurada e o seu telhado e pináculo reconstruídos de forma idêntica.

O concerto transmitido na noite de 07 de dezembro encerrará o primeiro dia de cerimónias de reabertura, que começará com um discurso do Presidente francês Emmanuel Macron na praça, seguida de uma cerimónia litúrgica na presença de chefes de Estado estrangeiros, cuja lista não foi revelada. Um primeiro concerto está também agendado para esta altura.

Domingo, 08 de dezembro, será celebrada uma primeira missa às 10:30, na presença de 150 bispos franceses e estrangeiros, bem como do Presidente Macron. A primeira missa aberta ao público será realizada no mesmo dia, às 18:30 locais.

De 09 a 15 de dezembro, serão dedicadas missas a doadores, mecenas, comerciantes e moradores do bairro Notre-Dame.

Espera-se que cerca de 15 milhões de visitantes anuais visitem a catedral.