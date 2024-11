Empreiteiro já executou mais do dobro do planeado para o mês de Outubro

O projecto do Lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal garantirá 75 novas camas e tem a particularidade de estar dotado de piscina de reabilitação.

Jorge Spínola, Provador da Santa Casa da Misericórdia do Funchal fez saber que a obra já decorre em ritmo mais acelerado que o previsto, ao ponto de no mês de Outubro ter sido executado mais do dobro do previsto no plano de obra, onde também se inclui a remoção de mais de 15 mil metros cúbicos de terra.

Sublinha que a obra representa contributo inegável para o procedimento da Santa Casa da Misericórdia na cerimónia do momento simbólico da primeira pedra da obra - que já decorre.

Obra tem 371 dias de prazo de execução.