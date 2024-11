Máquina de lavar roupa Hisense: Qualidade a um preço imbatível

Cuidar das suas roupas nunca foi tão prático como com a oferta que a Raimundo Ramos tem para si esta semana: a máquina de lavar Hisense WFQP8014EVM.

Ideal para aqueles que precisam de lavar roupa em grande quantidade, este modelo possui capacidade até 8 kg e pode ser adquirido por apenas 349 euros, com IVA incluído. Graças à sua velocidade de centrifugação de até 1400 RPM, as suas peças saem mais secas, reduzindo o tempo de secagem no estendal. Além disso, a eficiência energética Classe A garante que vai poupar na conta de luz.

O seu design compacto, com acabamento na cor branca, combina perfeitamente com qualquer lavandaria. Com dimensões de 85 cm de altura, 59,5 cm de largura e 54 cm de profundidade, adapta-se facilmente a espaços pequenos.

Mas a Hisense WFQP8014EVM vai além das funcionalidades padrão, oferecendo recursos como o painel LED, que facilita a escolha dos programas, e a função vapor, que proporciona uma limpeza mais profunda. O Motor Inverter garante um funcionamento mais silencioso, enquanto sistemas avançados, como controlo de espuma, balanço e estabilidade, aumentam a eficácia de cada ciclo de lavagem.

E para quem tem crianças em casa, a máquina vem equipada com um sistema de segurança infantil. Com 15 programas disponíveis, adapta-se às suas necessidades, desde a lavagem a frio até a pré-lavagem, para aqueles dias mais exigentes.

Não perca mais tempo! Com uma garantia de 3 anos, a Hisense WFQP8014EVM é a escolha perfeita. Visite a Raimundo Ramos e aproveite esta oferta exclusiva.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Hisense Washing Machine: Quality at an Unbeatable Price

Don’t miss this deal: from €499 now only €349 (VAT included)

Taking care of your clothes has never been as practical as with the offer from Raimundo Ramos this week: the Hisense WFQP8014EVM washing machine.

Perfect for those who need to handle large laundry loads, this model boasts an 8 kg capacity and is available for just €349, VAT included. With a spin speed of up to 1400 RPM, your clothes come out drier, reducing drying time. Plus, its Class A energy efficiency rating means you’ll save on electricity bills.

The compact design, finished in white, fits seamlessly into any laundry room. Measuring 85 cm in height, 59.5 cm in width, and 54 cm in depth, it’s ideal for smaller spaces.

But the Hisense WFQP8014EVM offers more than just standard features. Its LED panel simplifies program selection, while the steam function ensures a deeper clean. The Inverter Motor delivers quieter operation, and advanced systems such as foam control, balance, and stability enhance the performance of every wash cycle.

For families with children, the built-in child safety system offers added peace of mind. With 15 different programs, it adapts to all your needs, from cold washes to pre-wash cycles for tougher stains.

Don’t wait! With a 3-year warranty, the Hisense WFQP8014EVM is the perfect choice. Visit Raimundo Ramos today and take advantage of this exclusive offer.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!