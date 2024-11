'Madeira Camerata' no Reid's Palace esta quinta-feira

A Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' actuará esta quinta-feira, 28 de Novembro, pelas 21h30, no Reid's Palace A Belmond Hotel.

No concerto, a 'Madeira Camerata' interpretará obras dos compositores Johann Pachelbel, Bach, Händel e Vivaldi; e pelo período moderno obras do compositor Rui Soares da Costa e o arranjo de S. Aslamasyan da obra 'Três Peças' do compositor Komitas".

Os bilhetes custam 15 euros, podendo ser adquiridos na recepção do próprio hotel (a bilheteira é da exclusiva responsabilidade da unidade hoteleira).

Programa:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças

Músicos

Norberto Gomes (direção musical) • Violino

Olena Soldatkina • Violino

Nshan Chalikyan • Violino

Parandzem Khachkalyan • Violino

Valeriy Perzhan • Violino

Edina Tenki • Violino

Volodymyr Petryakov • Viola

Francisco Caldeira • Viola

Marina Gyumishyan • Violoncelo

Iryna Bandura • Violoncelo

Gabor Bolba • Contrabaixo

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Entre os dias 28 e 30 de Novembro, o Centro de Química da Universidade da Madeira irá acolher a Conferência Internacional sobre Tendências Emergentes e Futuro dos Nanomateriais para a Saúde Humana (MAD-Nano24). Esta conferência reúne alguns dos maiores especialistas na área dos nanomateriais para discutir os mais recentes avanços científicos e tecnológicos, bem com as futuras direções e aplicações dos nanomateriais na saúde.

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h30 - Decorre hoje o exercício das Forças Armadas 'Garajau 24', que visa colocar em prática um novo conceito de apoio militar a emergências civis. Vão estar envolvidas neste exercício todas as potenciais intervenções das Forças Armadas (FFAA) em apoio à proteção civil. Será testada a capacidade de intervenção em caso de tsunami em Machico.

11h00 - Última sessão do projecto 'Sabores no Museu';

'Sabores no Museu' Etnográfico entre Julho e Novembro Novo projecto é realizado em parceria com a Associação Atremar a Ilha e leva a Biqueira à Ribeira Brava 17 Julho 2024 - 12:24

11h30 - A AFA Real Estate apresenta a sua nova marca e novo projecto imobiliário no Estaleiro de obra localizado na Rua dos Arrependidos;

12h00 - O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta o programa das Festas de Natal e Fim-do-Ano 2024, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s;

14h00 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 'Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios';

15h00 - Reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto;

15h30 - Rali Porto Santo

15h30 -Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 78

17h30 - O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (SRETC), através da Direcção Regional da Cultura, recebe a apresentação pública do n.°4 da série de vídeos documentais 'Museus Vivos', sob o tema 'Onde a Lã vive'.

17h30 - Tomada de posse dos novos membros do Plenário do Conselho Económico e de Concertação Social da RAM (CECS-RAM)

18h00 - O lançamento do terceiro número da revista AMC (Arqueologia Moderna e Contemporânea), do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, vai decorrer hoje no Hotel Barceló Funchal Oldtown;

19h00 - A 4.ª Conferência Internacional de Saúde e Inclusão tem início marcado hoje, prolongando-se por mais dois dias. 'Saúde Mental e Desenvolvimento Comunitário' é o tema desta iniciativa organizada pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi em parceria com o Instituto Superior de Administração e Línguas.

19h30 - Jantar leilão de vinhos na Adega Blandy's Wine Lodge;

O Banco Alimentar Contra a Fome Madeira revela que entre 28 de Novembro e 8 de Dezembro, decorrerá a campanha Vale Ajuda, através da venda de vales, nos supermercados do Pingo Doce, que representam produtos que serão entregues posteriormente ao Banco Alimentar da Madeira.

Efemérides

1757 - Nasce o escritor e artista plástico britânico William Blake, autor de "O Livro de Urizen" (1794).

1820 - Nasce Friedrich Engels, filósofo alemão, autor do "Manifesto do Partido Comunista", com Karl Marx, de "Origem da Propriedade, da Família e do Estado" e "Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico".

1907 - Nasce o jornalista e escritor italiano Alberto Moravia, pseudónimo de Alberto Pincherle, autor de "A Ciociara".

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Combate de Negomano em Moçambique. Confronto das forças alemãs com o Corpo Expedicionário Português causa a morte de 19 soldados europeus e 208 africanos.

1942 - É fundado o jornal oficial do Sport Lisboa e Benfica.º

1988 - A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendida pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros).

2001 - Morre, com 73 anos, o musicólogo, crítico e profissional de Rádio António Nuno Barreiros

2008 - João Rendeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português, durante uma reunião de acionistas, anuncia o presidente da assembleia geral do banco em declarações à TSF.

2010 - O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

2014 - Cidadão entrega no Supremo Tribunal de Justiça pedido de 'habeas corpus' para a libertação de José Sócrates.

2022 - Chefes da diplomacia dos países bálticos e nórdicos, Letónia, Estónia, Lituânia, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia, reúnem-se em Kiev para discutir o apoio à Ucrânia.

Pensamento do dia