Mercado Bio da Placa Central com novas bancas

O Mercado Bio da Placa Central, na Avenida Arriaga da cidade do Funchal, passou por mudanças significativas esta semana, com a substituição das antigas bancas por versões mais leves, práticas e silenciosas.

A decisão, revela a Secretaria Regional de Ambiente, foi tomada após uma reunião com os agricultores, com o objectivo principal de responder às reclamações dos moradores dos edifícios vizinhos, que se queixavam do ruído gerado durante a montagem das bancas, entre as 5 e as 7 horas da manhã.

Além do problema do barulho, a estrutura anterior também estava a contribuir para o desgaste da calçada portuguesa na zona central da Placa, explica o Governo Regional, apontando que a mudança foi vista como necessária para evitar danos mais acentuados ao pavimento.

A Direção Regional de Agricultura (dra), parceira do Mercado Bio há 19 anos, reafirmou o seu apoio e disponibilidade para acompanhar os ajustamentos necessários e continuar a prestar suporte aos agricultores durante esta fase de transição.

Estas mudanças refletem o esforço conjunto em melhorar a sustentabilidade do mercado e minimizar os impactos na comunidade e no espaço público. SRA

No primeiro dia de utilização das novas bancas, a DRA revela que houve alguns agricultores com "dificuldades na montagem, o que gerou alguns transtornos". No entanto, os mesmos garantiram que, nas próximas semanas, a operação será mais eficiente. Apesar dos contratempos iniciais, "as vendas decorreram sem problemas", afirma a DRA, que assegura a continuidade do mercado.