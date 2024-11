PCP defende criação de Fundo de Garantia Salarial para Pescadores

"Existem pescadores que no ano de 2024, devido às quotas de pesca do atum e devido a restrições impostas, trabalharam na actividade piscatória apenas 2 meses", alertou hoje Ricardo Lume, durante uma jornada de contacto com trabalhadores realizada pelo PCP, em Machico.

O dirigente comunista reforçou que esta realidade é "um drama para os pescadores e suas famílias", evidenciando que "os mais novos abandonam a actividade" e "os mais antigos têm muita dificuldade em arranjar outros trabalhos".

Assim, e no sentido de "garantir alguma estabilidade financeira a quem trabalha no mar", o PCP defende a criação de um Fundo de Garantia Salarial Regional para Pescadores, "tendo em conta as especificidades e os condicionamentos que estão a ser impostos à actividade piscatória na Região".

O partido critica ainda o Governo Regional, que acusa de estar "maniatado pelos interesses da União Europeia" e não interessado em garantir a defesa dos interesses da Região no que diz respeito ao sector das pescas.