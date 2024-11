Artista madeirense Andorinha pelo Céu recria jogo da memória no Fórum Madeira

Com a chegada do Natal ao Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, Andorinha pelo Céu, artista madeirense, recriou, a convite do centro, o tradicional jogo da memória que será oferecido a todas as crianças que visitarem o Pai Natal.

Este jogo recriado de raiz pela artista madeirense, Cristiana que desde sempre revelou um grande interesse pela cultura popular e tradicional madeirense, integrando desde pequena um dos grupos de folclore mais emblemáticos da região, conta com 10 ilustrações originais inspiradas no universo tradicional e popular madeirense: Viloa (com o traje listado mais conhecido); Vilão (com traje de seringuilha); Brinquinho; Boneca de Massa; Cestaria de Vimes; Bordado da Madeira; Carapuça; Trio de Cordofones tradicionais – braguinha, rajão e viola d’arame; Lapinha de Escadinhas e Plantas Endémicas.

É um presente que se pretende educativo, cultural e com o grande objetivo de aproximar as futuras gerações da comunidade e, claro, dos costumes locais. Será oferecido pelo Pai Natal a todas as meninas e meninos que o visitarem, ficando o momento registado em fotografia que poderão levar para casa. Fórum Madeira

Sobre o jogo da memória

1. Lapinha de Escadinhas - É uma tradição de Natal madeirense, que consiste na elaboração de uma escadinha decorada em papel e ornamentada por vários elementos característicos da época, tais como figurinhas antropomórficas e zoomórficas, tangerinas, laranjas, castanhas, "cabrinhas", junquilhos, ensaião, alegra-campo, triguinho e etc. No topo é colocado um Menino Jesus, coberto por um arquinho de flores artesanais.

2. Carapuça - A carapuça madeirense é um elemento tradicional do vestuário da Madeira, usado principalmente no traje típico da região. Trata-se de um gorro de forma cónica, ajustado à cabeça, com um design simples, mas icónico. A carapuça é feita de lã ou outro tecido, geralmente em tons de azul-escuro com detalhes a vermelho.

3. Bordado Madeira - É um tipo de bordado tradicional da ilha da Madeira, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, delicadeza e requinte. Feito à mão, é caracterizado por motivos decorativos precisos, como flores, folhas, arabescos e outros desenhos inspirados na natureza e na cultura local.

O Bordado da Madeira é um símbolo do património cultural e da excelência artesanal da ilha, com uma tradição que remonta ao século XIX.

4. Boneca de Massa - As bonecas de massa da ilha da Madeira são peças artesanais tradicionais, feitas de uma mistura de farinha, água, e corante amarelo, formando uma massa moldável que dá origem a pequenas figuras decorativas. Estas bonecas são um símbolo da cultura popular madeirense e eram frequentemente vendidas nos arraiais e outro tipo de festas populares por toda a ilha.

5. Plantas Endémicas - São um tipo de plantas que só existem neste arquipélago. Muitas delas são encontradas nas florestas de Laurissilva, classificadas como Património Mundial Natural pela UNESCO, e desempenham um papel essencial na conservação ecológica da região.

6. Braguinha - O braguinha madeirense, também conhecido como machete, é um instrumento musical tradicional da Madeira, considerado o antecessor do ukulele havaiano. Este pequeno cordofone é uma parte essencial da música folclórica madeirense e reflete a rica herança musical do arquipélago. O braguinha é frequentemente utilizado em bailinhos, grupos folclóricos e apresentações de música tradicional madeirense, combinando-se com outros instrumentos típicos como o rajão e a viola de arame.

7. Cestaria em vimes - Os cestos de vimes são um dos produtos artesanais mais emblemáticos da Madeira, com origem na freguesia da Camacha, conhecida como o principal centro de produção de vimes no arquipélago.

Esta arte tradicional é uma expressão da habilidade manual e criatividade dos artesãos madeirenses, sendo transmitida de geração em geração.

8. Brinquinho/Árvore de castanholas - É o instrumento utilizado principalmente em danças tradicionais da Madeira, como os bailinhos e outras celebrações folclóricas, ajudando a criar uma atmosfera animada e rítmica durante as festividades. O Brinquinho é composto por um conjunto de peças de madeira que, quando tocadas, produzem um som similar ao das castanholas, mas com uma sonoridade mais ressonante e vibrante.

9. Vilão com traje de seriguilha - O traje de seriguilha era usado principalmente por homens em atividades diárias, especialmente durante o trabalho agrícola, festas e outras celebrações tradicionais. É um traje feito manualmente em lã de ovelha, e reflete a conexão dos homens com a terra, com o trabalho e a tradição rural da Madeira.

10. Viloa com traje listado - O traje listado feminino é muito mais do que uma peça de vestuário, pois ele representa um forte símbolo de identidade regional, refletindo a tradição, os valores e a vida das mulheres madeirenses ao longo da história. A combinação de cores e padrões no tecido de lã da saia é um reflexo das raízes agrícolas e marítimas da ilha, e o traje como um todo é um exemplo do orgulho da Madeira pela sua cultura e história.

Outras actividades

Até ao dia 16, o Pai Natal estará de terça a sexta-feira das 18 às 20 horas e aos fins-de-semana das 11h-13h30, das 14h30 – 17 horas e das 17h30 às 20 horas. O Pai Natal folga à segunda-feira para ver o que andam a fazer os Duendes.

O Mini comboio, que não pode faltar neste época mágica, estará disponível até ao dia 16 de dezembro, das 18h-20h de 2ª a 6ª feira e aos fins de semana 11h-13h30, das 14h30-17 horas e das 17h30 às 20 horas.

Qualquer umas das actividades, Casa do Pai Natal e Mini Comboio, terão um horário mais alargado após o dia 16 de Dezembro que poderá ser consultado quer nas redes sociais do Fórum Madeira quer no local.