Memória da obesidade está registada nas células

O tecido adiposo retém uma "memória" da obesidade que persiste após a perda de peso, o que pode aumentar a probabilidade de uma pessoa voltar a ganhar peso e ajudar a explicar o efeito ioiô das dietas.

Esta memória é descrita num estudo publicado pela Nature, liderado pela Escola Politécnica Federal de Zurique e no qual participou o investigador Daniel Castellano-Castillo, do Instituto de Investigação Biomédica e Plataforma de Nanomedicina de Málaga (IBIMA), noticiou na segunda-feira a agência Efe.

A equipa utilizou células de tecido adiposo de 18 indivíduos não obesos e de 20 outros antes e depois da perda de peso após cirurgia bariátrica. Também estudaram células de ratos.

A investigação indicou que a obesidade provoca alterações epigenéticas características no núcleo das células adiposas, que se mantêm mesmo após a dieta.

As células adiposas "lembram-se do estado de excesso de peso e podem voltar a ele mais facilmente", referiu o líder do estudo, Ferdinand von Meyenn, do ETH.

Os ratos com estes marcadores epigenéticos recuperaram o peso mais rapidamente quando voltaram a ter acesso a uma dieta rica em gordura, ou seja, sofreram um efeito ioiô.

A epigenética é a parte da genética que não se baseia na sequência dos componentes genéticos, mas sim em pequenos marcadores químicos característicos desses componentes.

A sequência dos componentes básicos evoluiu ao longo do tempo, todos os herdam dos seus pais, mas os marcadores epigenéticos são mais dinâmicos, pelo que fatores ambientais, hábitos alimentares ou o estado do corpo - como a obesidade - podem modificá-los ao longo da vida.

Mas podem permanecer estáveis durante muitos anos, por vezes décadas, e durante este tempo desempenham um papel fundamental na determinação de quais genes estão ativos nas nossas células e quais não estão, explicou a ETH em comunicado.

"A epigenética diz a uma célula que tipo de célula é e o que deve fazer", explicou Laura Hinte, uma das autoras do estudo.

O estudo indica, segundo os investigadores, a existência de uma memória obesogénica, baseada em grande parte em alterações epigenéticas estáveis, em adipócitos de ratinhos e provavelmente noutros tipos de células.

Todas estas alterações parecem preparar as células para as respostas patológicas, contribuindo para o efeito ioiô frequentemente observado nas dietas.

Se estas alterações nas células adiposas e potencialmente noutras células fossem implementadas no futuro, o controlo do peso e a saúde a longo prazo podem ser melhorados.