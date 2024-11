Joana Silva assegura que tempo de resposta é cumprido em 88% das cirurgias

A deputada Joana Silva (PSD) afirmou que "não corresponde minimamente à verdade" a realidade que Sancha Campanella apresentou, esta manhã, no plenário, sobre os tempos máximos de resposta do SESARAM para cirurgias, acusando a representante socialista de ter lançado uma suspeição sobre a informação e os números do serviço de saúde. "A Região cumpre em 88% com os tempos máximos de resposta para cirurgias", garantiu a deputada do PSD.

"É perfeito o sistema? Não é perfeito! Mas qual é a vossa fórmula mágica. Não existem médicos no desemprego. Se existem, nós vamos lá buscá-los", disse Joana Silva, que lembrou que no SESARAM realizam-se em média de 50 cirurgias por dia, o que dá 1.500 cirurgias por mês.