Ministro das Finanças recusa ter "desvalorizado" importância do turismo

O ministro das Finanças assegurou hoje que não quis "desvalorizar a importância do turismo" nas declarações que fez na Web Summit, quando disse que era necessário impulsionar mais as exportações de tecnologia.

Na audição no parlamento no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), o ministro foi questionado sobre a posição que expressou na Web Summit na quinta-feira, quando defendeu que é necessário "reduzir a importância" do turismo no PIB e nas exportações, aumentando por outro lado o peso da tecnologia e serviços de "alto valor acrescentado".

Nessa ocasião, o governante admitiu que o turismo é uma "atividade muito importante em Portugal, representando 20% do PIB", mas defendeu que é necessário "reduzir essa importância e a única forma do país crescer com melhores salários, melhores serviços públicos é com inovação, serviços a vender alta tecnologia e com alto valor acrescentado".

Hoje, na Assembleia da República, Joaquim Miranda Sarmento explicou que "não quis desvalorizar a importância do turismo", recordando que ainda no início de setembro esteve em reunião com o Turismo de Portugal e frisou a importância do turismo e a sua relevância em termos de crescimento do PIB.

O que salientou é que "outros setores, que assentam em tecnologia, têm de crescer tanto ou mais que o turismo", justificou.

O ministro reiterou ainda que o turismo é "uma atividade importantíssima" e que não quis "desvalorizar a importância". "É importante é que a economia se diversifique mais, quanto mais diversificada menor é o risco quando há choques externos", defendeu.