Ordem vai avançar com estudo para definir rácio de nutricionistas para a Madeira

Deverá estar concluído no próximo ano o estudo para definir o rácio de nutricionistas recomendado para a Madeira feito pela Ordem dos Nutricionistas. Neste momento, existe apenas um indicador para o país, que aponta para 1 nutricionista para 12 mil habitantes.

José Manuel Rodrigues recebeu, hoje, a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, em audiência. Liliana Sousa alertou para “a necessidade, não só da discussão parlamentar em volta dos problemas da nutrição na Região, mas também para a possibilidade orçamental de alocação de nutricionistas para as necessidades identificadas”.

Segundo nota enviada à imprensa, existem 120 nutricionistas na Madeira, cerca de 30 no sector público. O objectivo para 2025 é “iniciar um trabalho de definição de rácios de nutricionistas, para poder identificar o número recomendado de nutricionistas para as necessidades da população madeirense”, explicou Liliana Sousa.

O aumento da população idosa e da obesidade trouxeram novas necessidades, em termos de cuidados de saúde. “Interessa discutir alguma estagnação que terá existido do ponto de vista de crescimento dos profissionais na Região, que estão a ser obrigados a dar resposta a necessidades crescentes, não só do ponto de vista de número, mas de complexidade”, vincou a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas. “Por exemplo, os números da obesidade infantil continuam a demonstrar um nível de gravidade importante. Isto tem que se inserir numa discussão do ponto de vista central do que falta alocar a cada um dos sectores (público e privado) para que melhores resultados possam ser garantidos”, concluiu Liliana Sousa.

A Ordem dos Nutricionistas programou uma visita de dois dias à Madeira, onde a Bastonária e a representante da Ordem dos Nutricionistas na Madeira, Diana Silva, estão a reunir com várias entidades para aferir das respostas a dar em termos de número de profissionais e de cuidados de saúde à população da Madeira e do Porto Santo.