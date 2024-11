PSD Caniço enaltece investimento em Pavilhão Multiusos por parte do Governo Regional

O presidente da Comissão Política do PSD Caniço enalteceu aquele que será o investimento do Governo Regional na construção de um Pavilhão Multiusos naquela freguesia, referindo que este é um anseio antigo da população. O anúncio da reserva de espaço para esta obra é feito na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Orçamento prevê devolver 152 milhões aos madeirenses Conheça os destaques desta quinta-feira em mais uma edição do DIÁRIO

Rafael Carvalho faz questão de sublinhar que este compromisso do Governo Regional levará à construção do "tão ansiado Pavilhão Multiusos e Centro de Juventude do Caniço". "O investimento e a criação de mais e melhores condições de desenvolvimento social, económico e cultural para esta freguesia têm sido liderados pelo Governo Regional e pelo PSD”, disse.

Os social-democratas apontam que este projecto pode criar uma nova centralidade na cidade do Caniço, com uma infraestrutura que poderá atrair eventos de toda a Região, "dinamizando assim o comércio local e beneficiando a actividade desportiva e cultural, com especial enfoque nos jovens, uma vez que albergará também um Centro de Juventude".

Além disso, a existência de novos estacionamentos, jardins e espaços lúdicos, levarão a uma requalificação urbanística de toda a envolvente, uma prioridade igualmente associada a esta intervenção.