Saiba o que hoje é notícia

A ministra da Saúde visita hoje o INEM, seis dias depois das medidas de contingência para minimizar atrasos na resposta à população, um assunto que deverá também levar Ana Paula Martins a dar explicações no parlamento.

A visita de Ana Paula Martins à sede do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em Lisboa, está agendada para as 15:30, mas antes a governante vai ser ouvida na Assembleia da República sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2025.

Apesar da audição ser sobre a proposta orçamental para o próximo ano, Ana Paula Martins deverá ser confrontada com os atrasos registados na linha 112 e no acionamento dos meios de socorro.

Depois de se terem verificado pelo menos 10 mortes alegadamente relacionadas com falhas na resposta do INEM, foram abertos vários inquéritos e diversos partidos da oposição pediram diretamente a demissão da ministra da Saúde, enquanto outros desafiaram o primeiro-ministro a avaliar se Ana Paula Martins tem condições para se manter no cargo.

Na resposta, Luís Montenegro considerou que as dificuldades no INEM não se resolvem com a demissão de Ana Paula Martins, alegando que a consequência política a tirar passa por resolver os problemas do instituto.

A bancada do PS já pediu também para que o presidente do instituto que coordena o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), Sérgio Janeiro, seja ouvido na Comissão de Saúde urgentemente, para "apurar responsabilidades pelo colapso" do sistema, um requerimento que vai ser votado hoje à tarde.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O vencedor do prémio literário Booker, para obras escritas em inglês e publicadas no Reino Unido e Irlanda, é hoje anunciado entre um conjunto de finalistas composto por cinco mulheres e um homem, na maior representação feminina de sempre.

A lista de seis finalistas é composta pelos livros "Stone Yard Devotional", da australiana Charlotte Wood, "Orbital", da britânica Samantha Harvey, "Held", da canadiana Anne Michaels, "The Safekeep", da neerlandesa Yael van der Wouden (a primeira vez que um escritor daquele país é finalista), "James", do norte-americano Percival Everett, e "Creation Lake", da sua conterrânea Rachel Kushner. O prémio foi conquistado por 20 mulheres desde a sua criação em 1969.

Apesar de mais nenhum livro finalista estar editado em Portugal, há quatro autores com obra publicada em território nacional: Percival Everett ("As Árvores"), Samantha Harvey ("Os Espaços em Branco"), Rachel Kushner ("Os Lança-Chamas", "Telex de Cuba", "O Quarto de Marte") e Anne Michaels ("Peças em Fuga").

O prémio Booker tem o valor de 50 mil libras (59,4 mil euros) e impacto nas vendas a nível global. No ano passado, o vencedor do Booker foi "Canção do Profeta", do irlandês Paul Lynch, que viu as vendas disparar 1.500% na semana após a atribuição do prémio.

DESPORTO

Portugal continua hoje a preparar o duelo de sexta-feira com a Polónia, em que pode garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol, com novo treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, igualmente na Cidade do Futebol, uma jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos para as duas últimas rondas do grupo A1 da Liga das Nações, o selecionador Roberto Martínez contou com o grupo de 25 jogadores convocados (Pedro Gonçalves e Matheus Nunes foram dispensados e apenas Samuel Costa foi chamado), num treino que também teve a participação do avançado Fábio Silva, dos sub-21, e do guarda-redes Francisco Silva, dos sub-20.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão (19:45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19:45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.

INTERNACIONAL

O Parlamento Europeu (PE) tem hoje agendadas as audições aos seis comissários europeus indigitados escolhidos por Ursula von der Leyen para os cargos de vice-presidentes do executivo comunitário que deverá iniciar funções em 01 de dezembro.

As "provas orais" dos seis candidatos a vice-presidentes executivos - a espanhola Teresa Ribera (Transição Limpa, Justa e Competitiva), a finlandesa Henna Virkkunen (Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia), a estónia Kaja Kallas (Negócios Estrangeiros e Política de Segurança), a romena Roxana Mînzatu (Pessoas, Competências e Preparação), o italiano Raffaele Fitto (Coesão e Reformas) e o francês Stéphane Séjourné (Prosperidade e Estratégia Industrial) -- decorrem ao longo do dia de hoje.

Vários analistas antecipam que Fitto, indicado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não deverá enfrentar obstáculos de maior, uma vez que o grupo político que integra o partido Amigos de Itália, dos Conservadores de Reformistas da Europa (ECR, de direita) tem aprovado todos os cadidatos.

Dos 20 já avaliados -- na semana passada -- apenas o indigitado pela Hungria, Oliver Várhely, falhou a aprovação direta, tendo de responder a um questionário escrito às dúvidas dos eurodeputados avaliadores.

A decisão oficial sobre os comissários designados será anunciada a 21 de novembro pela Conferência de Presidentes do PE (organismo que junta os líderes das bancadas parlamentares e a presidente da instituição, Roberta Metsola).

O novo colégio de comissários europeus será submetido a uma votação em bloco na sessão plenária que irá decorrer de 25 a 28 de novembro, em Estrasburgo, França.