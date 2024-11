Protecção Civil recomenda cautelas com previsão de mau tempo

A Protecção Civil da Madeira acaba de emitir um reforço de recomendações à população "face aos avisos agora emitidos", com o serviço público a reiterar "o alerta" para as recomendações e protecção da população.

Madeira estará sob aviso laranja a partir das 21 horas O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja o nível de precipitação para a ilha da Madeira, que estará em vigor a partir das 21 horas desta sexta-feira até às 9h00 de sábado.

Assim, são estas as recomendações:

Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.

Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas atividades durante o período em que vigora o aviso

Danos em infraestruturas montadas ou suspensas;

Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

"Finalmente", lembra a Protecção Civil, "informamos que no site www.procivmadeira.pt e na APP 'Prociv Madeira', se mantém permanentemente atualizada, em articulação com o Observatório Meteorológico do Funchal, a informação relativa à evolução da situação meteorológica".

Recorde-se que também a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para o mar e orla costeira.