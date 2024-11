Instituto para a Qualificação com qualidade certificada

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) foi alvo, nos dias 30 e 31 de Outubro, de uma avaliação externa realizada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). Esta avaliação teve como intuito a verificação da capacidade do IQ, IP-RAM em manter os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, nomeadamente os requisitos normativos, legais e estatutários, bem como os determinados pela organização nos seus processos, procedimentos e instruções de trabalho.

"A equipa auditora, após contactar com os serviços do Instituto, concluiu uma vez mais, pelo 19.º ano consecutivo, existirem condições para renovar o seu sistema de gestão de qualidade, tendo salientado como pontos fortes no seu Relatório de Auditoria, a capacidade para atingir os resultados planeados, o rigor do plano de atividades desenvolvido com base no plano estratégico, o modelo de gestão adoptado, suportado num painel de indicadores e objetivos. Releva, ainda, a transformação digital evidenciada, não só ao nível da plataforma Gestão do Fundo Social Europeu (FSE), como também da gestão documental. Por fim, o referido relatório, destaca o conhecimento, a competência e a envolvência de todos os colaboradores e, sobretudo, o comprometimento da liderança na manutenção do sistema", revela à imprensa.

E conclui: "A satisfação dos formandos/alunos, das entidades formadoras certificadas e das entidades beneficiárias do Fundo Social Europeu, tem sido o foco principal desta organização, a qual tem como orientação a política da qualidade implementada, nomeadamente “superar as expetativas de todos os interessados, no âmbito das atribuições definidas na orgânica”, bem como a visão de “ser uma referência estratégica para o desenvolvimento da RAM, nos vários domínios de intervenção".