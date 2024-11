Bárbara Taborda convida-o a um Detox de Corpo & Alma

O Outono convida à introspecção e ao desapego. É a época de deixar ‘cair’ aquilo que já não serve, dando espaço ao que é novo. E não há melhor forma de iniciar esta fase do que com um dia totalmente dedicado ao seu bem-estar.

Irá decorrer, muito em breve, um evento que promete uma jornada de detox e rejuvenescimento. Reserve já na sua agenda esta oportunidade para conectar-se consigo, num Detox de Corpo & Alma que já tem local e data marcada, conduzido por uma anfitriã que é referência em bem-estar e saúde.

É já no próximo dia 16 de Novembro que o Sentido Galosol vai receber, entre as 10h00 e as 19h00, Bárbara Taborda - consultora de bem-estar, referência na área de lifestyle e autora do livro ‘Slow Aging – Um Guia para Uma Vida Longa, Saudável e Feliz’ e, mais recente, a ‘Saúde na Ponta do Garfo’ .

Neste retiro, a terapeuta multidimensional vai guiá-lo através de práticas holísticas e momentos de reflexão que certamente o irão ajudar a reencontrar o equilíbrio e a harmonia, promovendo uma transformação de dentro para fora.

Os interessados podem contar com uma panóplia de momentos que vão desde meditação, yoga, dicas de rotinas a integrar no dia-a-dia, de desenvolvimento pessoal, terapia multidimensional, terapia de som até um workshop de nutrição e cozinha. Se não quer perder esta oportunidade, apresse-se. Faça já a sua reserva, por 69 euros, e fique a conhecer todos os detalhes aqui. Transforme este Outono e transforme-se a si!

Informações e reservas:

291 930 930 [email protected]