Dinamarca, Itália e Países Baixos possíveis adversários de Portugal

Dinamarca, Itália e Países Baixos compõe o grupo de possíveis adversários de Portugal nos quartos de final da Liga das Nações de futebol, num sorteio que irá decorrer na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA.

Com o primeiro lugar no grupo A1, a seleção portuguesa assegurou o estatuto de cabeça de série no sorteio, situação que deixou logo de fora a possibilidade de encontrar 'tubarões' como Alemanha, Espanha e França, vencedores dos restantes grupos.

Como defrontou a Croácia no seu grupo, a seleção nacional também já sabe que não poderá apanhar na próxima fase os croatas, qualificados em segundo, reduzindo a lista de possíveis rivais para Itália, campeã europeia de 2020, Países Baixos e Dinamarca.

Na teoria, a Itália aparece com a adversária mais difícil, depois de ter terminado o Grupo 2 em igualdade pontual com a França, mas com desvantagem no confronto direito, num agrupamento em tudo ficou decidido na última jornada.

Já a Dinamarca mostrou-se sem poder para fazer frente a Espanha no Grupo 4, com os atuais campeões europeus a vencerem cincos jogos, cedendo apenas um empate.

Mesmo assim, os escandinavos ficaram pelo segundo lugar, conquistado na última ronda com um nulo na Sérvia, que ainda também tinha aspirações de seguir em frente.

Com um jogo ainda por disputar, os Países Baixos já sabem que serão segundos posicionados atrás da Alemanha, no Grupo 3, com Hungria e Bósnia a nunca terem verdadeiramente entrado na luta pela qualificação.

Também por causa do estatuto de cabeça de série, Portugal já sabe que jogará a primeira mão, em 20 de março de 2025, fora de portas, com a segunda mão, em 23, a ser em solo luso.

O anfitrião da 'final four' da Liga das Nações só será conhecido após os quartos de final, com um das quatro nações qualificadas a receber a prova.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.