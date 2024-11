É possível uma geringonça na Madeira viabilizada pelo Chega?

Bom dia. Esta é a notícia que vem no semanário Sol, idealizando um derrube do PSD de Miguel Albuquerque, numa aliança juntando todos os restantes partidos da oposição, ao ponto que até Ventura concordaria em aceitar uma coligação entre PS, JPP, IL e PAN...

No semanário Expresso:

- "Governo ordenou seis semanas de operações policiais"

- "Dias de morte e revolta em Moçambique"

- "Montenegro não deixa cair equipa da Saúde... para já"

- "Mudanças podem deixar INEM apenas com casos mais graves"

- "Neonazis reuniram-se na sede da Assembleia Municipal de Lisboa"

- "Humberto Pedrosa estuda regresso à TAP"

- "O melhor vendedor de Ferraris do mundo é português"

- "Banca tem Euro1,2 mil milhões para dar crédito a jovens"

- "Eleições EUA. Vitória claríssima de Trump assusta a Europa. Como vai a América dividida sobreviver"

- "Finanças Públicas preocupam"

- "Euro100 milhões para as startups"

- "Alerta: dois dias de mau tempo"

No Nascer do Sol:

- "Ventura poderá viabilizar 'geringonça' na Madeira"

- "Seguro agita divisões no PS"

- "Costa na 'festa' de 20 anos de Barroso na Comissão Europeia"

- "Daniel Traça. Diretor-geral da ESADE, Barcelona. 'Na educação estamos muito melhores do que os outros e nas dimensões económicas estamos muito piores'"

- "O acidente de Coruche que chocou o país"

- "Igreja. Ministério Público arquiva processos contra José Ornelas"

- "Paulo Marcos. Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 'A diabolização do setor bancário não ajuda nada'"

- "INEM. Secretária de Estado na porta de saída"

- "Il. Número dois de Mayan pode avançar"

- "Melides e Comporta. Costa alentejana onde o dinheiro e as celebridades ditam as regras"

No Correio da Manhã:

- "Rendimento das pensões ameaçado. Conselho Económico Social analisa Orçamento do Estado"

- "Hospital de Penafiel culpado por morte de idosa na urgência"

- "Família Ribeiro Teles devastada com morte de bebé"

- "Benfica. Lage de olho em trio maravilha"

- "Novo empréstimo. FC Porto abdica de 115 milhões de receitas"

- "Portugal-Polónia. Seleção joga apuramento no dragão"

- "Caso Manuel Serrão. Governo perde rasto a 26 milhões"

- "Valença. Dois feridos em assalto a ourivesaria"

- "Socorro. Falha informática no INEM"

- "Igreja. Indemnizações de abusos sem valor fixo"

No Público:

- "Ordem dos Advogados deixa que juiz expulso da magistratura volte a exercer"

- "Greve na Educação. Assistentes operacionais em luta para recuperar carreira"

- "Crise do INEM. Marcelo poupou Montenegro, mas estado de graça acabou"

- "Eleições EUA. Trump escolhe procurador investigado por sexo com menor"

- "Abusos na Igreja. Vítimas acham 'ridículo' haver só 53 pedidos de compensação"

- "Assédio no jazz. 'Vamos ter de encontrar uma forma de reparação para as vítimas'"

- "Carolina Bianchi. Violação e femicídio na abertura do Alkantara Festival - um banho de sangue e de poesia"

- "Albino Forquilha. Líder do Podemos em Moçambique: 'Vamos lutar até a morte nos chegar'"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais alarmados com rutura de medicamentos"

- "Valença. Ladrão atingido a tiro em assalto a ourivesaria"

- "Algarve. Danos em lojas após 20 minutos de chuva intensa"

- "Minho. Professor acusado de 3734 crimes de abuso sexual"

- "Automóveis. Duplicam as multas por falta de inspeção"

- "Saúde. Marcelo pressiona Montenegro com INEM"

- "FC Porto. Empréstimo recorde de 115 milhões obtido nos EUA"

- "Seleção. Dragão cheio em busca do ponto final no apuramento"

- "Man. United. Olivia Rodrigo vai torcer por Ruben Amorim"

No Diário de Notícias:

- "Portugal é o país onde alunos mais relatam assédio sexual na universidade"

- "Investimento brasileiro na habitação em Lisboa mais do que duplica no semestre"

- "Educação. Desde o início das aulas houve quase uma greve por semana"

- "OE2025. Inês de Sousa Real. 'Esperamos que o Governo não fique orgulhosamente só nas suas propostas'"

- "Petição. Ruído em Lisboa é uma 'bomba-relógio' para residentes"

- "Rússia. Arina Kochemarova. 'Para mim, o futuro perfeito era Putin a ser julgado em Haia'"

- "Futebol. Martínez à beira de ser o selecionador nacional mais rápido a chegar às 20 vitórias"

No Negócios:

- "Aforradores vão ter nova alternativa aos certificados"

- "Entrevista a Mia Couto. 'Vivi 16 anos de guerra em Moçambique, não quero mais'"

- "'O choque de Trump é culpa dos democratas'. Daron Acemoglu. Prémio Nobel da Economia"

- "Portugal é o país da UE onde borlas no IRS mais agravam desigualdades"

- "Ex-Efacec vai abrir fábrica de transformadores na Póvoa"

- "Investimento. Governo admite mudanças na Portugal Ventures"

- "Reportagem. Setor das renováveis pode 'puxar' empresas nacionais para o Azerbaijão"

No Jornal Económico:

- "Seguradoras portuguesas já gastaram 100 milhões por causa de catástrofes"

- "Alemanha perdeu o governo, não tem orçamento e está em recessão"

- "Conselho Económico e Social defende redução da derrama estadual"

- "Web Summit. 'Lisboa passou a ser uma cidade onde as empresas querem estar'. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defende ao JE que com a Fábrica de Unicórnios a capital portuguesa deixa de ser um sítio de eventos para ser um local onde as empresas querem estar"

- "Angola pede a Portugal conversão de dívida em investimento verde"

- "Almoço com Mira Amaral: o servidor público a quem devemos uma política industrial"

- "Évora é onde está a nascer o primeiro avião português"

- "A língua dobrada de Duvivier volta a Lisboa: que sorte que nós temos"

No O Jogo:

- "FC Porto. Um balão de oxigénio de 115 MEuro. SAD financia-se a 25 anos na banca internacional e a uma taxa de 5,62%. O maior empréstimo obrigacionista garantido por um clube português"

- "André Villas-Boas: 'Permite-nos crescer a nível operacional, comercial e desportivo'"

- "Portugal-Polónia. Ganhar o jogo e jogadores. Com quatro baixas por lesão, Roberto Martínez quer acrescentar opções ao grupo. 'Não gosto da palavra experimentar, mas sim dar oportunidades'"

- "Alvo do Liverpool, Kokçu elogia Slot"

- "Sporting. Queixa da ANTF vai chegar à UEFA"

No A Bola:

- "Liga das Nações. Portugal-Polónia. Venham daí os quartos. Seleção só precisa de um ponto para celebrar apuramento"

- "Roberto Martínez pensa no futuro: 'Queremos continuar a crescer'"

- "Benfica. Kokçu rumou à Luz a pensar noutra transferência"

- "FC Porto. Dívida refinanciada a 25 anos"

- "Sporting. St. Juste procura vida nova"

- "Sérgio Conceição. 50 anos de paixão"

- "Carlos Freitas. 'Acordo com João Pinto foi feito numa estação de serviço'. Há 25 anos estreava-se como diretor desportivo no Sporting"

E no Record:

- "Benfica. Kokçu chama Liverpool. Médio volta a abrir porta de saída"

- "Sporting. Harder feliz em Alvalade: 'Estamos a fazer uma grande Champions'"

- "FC Porto. Emissão de obrigações. SAD recebe 115 MEuro"

- "Sérgio [Conceição] chega aos 50"

- "Liga das Nações. Portugal-Polónia. 'Gosto desta nova energia', Martínez pensa nos mais jovens"

- "Inglaterra. Amorim superstar"