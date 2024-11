Lula lança Aliança Global contra a fome, "chaga que envergonha humanidade"

A Aliança Global contra a fome foi hoje oficialmente lançada na abertura da Cimeira do G20, com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, a afirmar que os líderes devem lutar para "acabar com essa chaga que envergonha a humanidade".

"Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade" afirmou o chefe de Estado brasileiro, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, perante os líderes das 20 maiores economias mundiais e de países convidados, como o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

"Este será o nosso maior legado", sublinhou Lula da Silva.