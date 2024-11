100 mil carros eléctricos já rolam em Portugal

Bom dia. Segunda-feira, 18 de Novembro e estas são as principais notícias do dia, publicadas nos jornais nacionais.

No Público:

- "Governo prepara plano de intervenção em barragens contra cheias e secas"

- "Guerra. EUA autorizam Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Sistema de energia ucraniano atingido no maior ataque aéreo dos últimos meses"

- "Futebol. Federação vai apurar suspeitas de lavagem de dinheiro"

- "MotoGP. Jorge Martín, o campeão que aprendeu a refrear o ímpeto"

- "Cimeira no Brasil. Taxar os super-ricos: tema de Lula para o G20 arrisca-se a cair"

- "Habitação. Quem tem seguros multirriscos pode estar a pagar demasiado"

- "Taxa variável e fixa. PS quer acabar com a penalização no reembolso do crédito à habitação"

No Correio da Manhã:

- "Escola do distrito de Braga. 'Abusei sexualmente das minhas alunas', Confissão chocante de professor a psicóloga forense"

- "Carreras desejado no Manchester. 'Quero ganhar títulos no Benfica'"

- "Croácia-Portugal. Seleção quer acabar em beleza"

- "Sporting. 'Febre Gyokeres' invade Inglaterra"

- "Drama nas urgências. 'O meu marido morreu abandonado'"

- "Cinco dias à solta. Capturados hamsters que pararam avião da TAP"

- "Biden decide. Ucrânia já pode atacar Rússia com mísseis dos EUA"

- "Lisboa. Violador atuava junto a igreja"

- "Dados oficiais. Forças Armadas e polícia perdem número de efetivos"

- "Escândalo. Miss desfila de nossa senhora e bíblia"

No Jornal de Notícias:

- "Aumentam os doentes enviados pelo SNS para tratamento no estrangeiro"

- "Biden autoriza Ucrânia a usar armas de longo alcance contra a Rússia. Decisão pode mudar curso da guerra"

- "Porto. CDUP há 22 anos com a casa às costas"

- "Animais. Adoções cresceram 67% desde 2019"

- "Rios. Espanha obrigada a libertar água mesmo em seca"

- "Coimbra. Homem morre após 12 horas de espera na Urgência"

- "FPF. Inquérito à presença de rede criminosa no futebol"

- "Porto. Sem-abrigo absolvido por furto de polvo para comer"

- "Moto GP. Jorge Martín sagra-se campeão do Mundo"

- "Seleção. Martínez leva segundas escolhas a exame na Croácia"

- "Miss Universo. Andreia Correia inspira-se na Nossa Senhora de Fátima, mas falha final"

- "Bryan Adams. Mais de três décadas a encher concertos em Portugal"

No Diário de Notícias:

- "Crise na Alemanha ameaça economia portuguesa"

- "Quatro histórias. Quem são os técnicos do INEM? O que pensam e o que sentem? O que os mantém na profissão apesar do desgaste e até do 'bullying'? O que os faz dizer basta?"

- "Justiça. GNR e Marinha exigem indemnizações a militares admitidos como inspetores na PJ"

- "Exportações. Têxtil quer Governo a apoiar investimento de promoção nos EUA"

- "Olivier Wieviorka, historiador. 'Quando Putin diz que a Ucrânia precisa ser desnazificada, está a explorar uma memória poderosa da II Guerra'"

- "Famalicão. Brasileira revoluciona a cultura de circo em Portugal"

- "Lea Ypi, escritora albanesa. 'Estranhava os meus pais nunca terem uma foto de Enver Hoxha em casa'"

No Negócios:

- "Portugal ultrapassa a fasquia dos 100 mil carros elétricos"

- "Conversa Capital. Sandra Maximiano. Efeito Digi? 'Preços caírem 7% é razoável'"

- "Investidor privado. Formação gratuita: o que se pode aprender online?"

- "Dona da ANA arrisca pagar mais 400 milhões em imposto Macron"

- "Eichengreen: 'Só mercados podem dissuadir Trump' de mexer na Fed"

- "Energia. Fusion Fuel está parada e sem dinheiro para salários"

No Jornal Económico:

- "Fundo de emergência para habitação tem 100 milhões, mas ainda não saiu do papel"

- "Taxar os mais ricos? 'Impostos não devem ser lançados com critérios de moralidade' [líder da Associação de Contribuintes, Filipe Charters de Azevedo]"

- "Bruxelas admite aprofundamento do fosso de crescimento entre zona euro e EUA"

- "Fusion Fuel entra com processo de 27 milhões contra investidor que recuou no financiamento"

- "Leonor Freitas é uma das mais poderosas nos negócios na lista da Forbes Portugal"

- "Brasil recebe G20 com mundo dos ricos perante a ameaça do unilateralismo"

- "PCP quer proibir cobrança de comissões nas contas à ordem"

No Record:

- "Sporting. João deu nega a Jesus. Hipótese de ser adjunto surgiu quando já sabia que ia render Amorim"

- "Croácia-Portugal. Martínez admite estreia: 'Qenda tem magia'"

- "Entrevista. Slaven Bilic: 'Gyokeres é provavelmente a contratação da década'"

- "Conselho de Disciplina abre processos. Lavagem de dinheiro investigada"

- "Agentes suspeitos de ligação a organização criminosa brasileira"

- "'Quero deixar marca no Benfica', Carreras apostado em conquistar títulos"

- "FC Porto. Defesa é prioridade. Vítor Bruno muda treinos"

No O Jogo:

- "Samu tem sonho para agarrar. Goleador portista alvo de elogios do selecionador da Espanha, que pode estreá-lo hoje por 'La Roja'"

- "Samu: 'Adaptei-me rapidamente e encaixei muito bem no FC Porto'"

- "Mercado. Wendell e Fran Navarro cobiçados. Defesa brasileiro é desejado pelo São Paulo e o avançado tem interessados em Espanha"

- "Croácia-Portugal. Capitão Cancelo entre as novidades. Martínez: "Quenda tem magia, pode desequilibrar. Batismo marcado para Araújo, Djaló, Quenda e Fábio Silva"

- Benfica. 'United? Estou muito feliz aqui' Carreras quer triunfar nas águias, apesar da opção dos ingleses. Renato deve ser titular na taça, a sua 20.ª competição"

- "Sporting. Lesão de Debast gera apreensão. Não jogou segunda parte pela Bélgica por aparente problema muscular"

- "Internacional. Rúben Amorim mete mãos à obra. Português dá o primeiro treino no Man. United"

E no A Bola:

- "'Estou muito feliz no Benfica'. Carreras comenta opção de recompra do Manchester United mas diz sentir-se 'muito bem' na Luz"

- "Croácia-Portugal. Seleção prepara novos campeões. Equipa das quinas joga em Split sem heróis de 2016, mas com talento de futuro"

- Roberto Martínez: 'Renovada é uma boa palavra para esta equipa'"

- "Sporting. Diomande ficou mais caro. Número de jogos obriga a pagar mais ao Midtjylland"

- "FC Porto. Villas-Boas visita Angola"

- "Moto GP. Jorge Martín sagra-se campeão em Barcelona"