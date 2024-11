A pivot do Madeira Andebol SAD Emiliana Potrie, andebolista que cumpre a segunda temporada ao serviço do projecto madeirense, está nas eleitas para representar o Uruguai nos Jogos Sul Americanos, um evento que se realiza de 26 a 30 de Novembro, no Rio de Janeiro, Brasil.

Com 20 anos, Emiliana tem vindo a revelar-se no conjunto madeirenses sendo com toda a naturalidade esta chamada à seleção do Uruguai.