Escolhidos curadores para concurso da representação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza

As três equipas convidadas a apresentar propostas ao concurso para escolha da Representação Oficial Portuguesa na 19.ª Exposição Internacional de Arquitetura -- Bienal de Veneza, em 2025, já estão escolhidas, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

"Para este concurso limitado foram convidadas três equipas a apresentar uma proposta: 'What are we doing' de Joana Pestana Lages, Paulo Moreira e Gonçalo Folgado; 'Paraíso, Hoje' de Paula Melâneo, Pedro Bandeira, Luca Martinucci, Catarina Raposo e Nuno Cera; 'Reclaim, Repair, Regenerate: Towards a constellation of protocols' de António Pedro Faria, João Francisco Sousa, Miguel Teodoro, Nádia Santos e Tiago Ascensão", refere a DGArtes, num comunicado hoje divulgado.

A partir deste ano o processo de seleção para a representação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza passou a incluir, numa primeira fase, "uma 'chamada à manifestação de interesse', permitindo a apresentação de candidaturas a todos os que desejem participar".

"A participação é aberta a arquitetos e profissionais com ligações à área disciplinar da arquitetura", anunciou em julho o Ministério da Cultura.

A comissão que apreciou as candidaturas recebidas na 'chamada à manifestação de interesse' foi constituída pelos especialistas Ana Jara, Ana Vaz Milheiro, Diogo Passarinho, Inês Lobo e Luís Santiago Baptista.

As três candidaturas foram selecionadas em função da "qualidade e consistência da proposta curatorial, da resposta ao tema lançado pelo curador geral da Bienal de Veneza 2025 ['Intelligens. Natural. Artificial. Coletivo'], do curriculum vitae do/s candidato/s, e da apropriação do espaço do pavilhão".

Os resultados hoje anunciados pela DGArtes são provisórios, seguindo-se agora um período de audiência de interessados.

O concurso limitado para a escolha da Representação Oficial Portuguesa na 19.ª Exposição Internacional de Arquitetura -- Bienal de Veneza, com uma dotação de 425 mil euros, é um dos oito concursos do Programa de Apoio a Projetos 2024 da DGArtes que deverão abrir até ao final do ano.

Os oito concursos -- em todas as áreas artísticas e domínios -- têm uma dotação de 14,225 milhões de euros.

Aparentemente, este valor representa um aumento em relação à dotação do Programa de Apoio a Projetos 2023, a concretizar este ano, que teve uma dotação de 13,350 milhões de euros. No entanto, no ano passado, abriram apenas seis concursos.

A 19.ª Exposição Internacional de Arquitetura -- Bienal de Veneza acontece de 10 de maio a 23 de novembro de 2025.

Na próxima edição da Bienal de Arquitetura, e durante três anos, o pavilhão oficial de Portugal passa a estar instalado no Fondaco Marcello, junto ao Grande Canal.

"Terminado o contrato de arrendamento com o anterior espaço, o Palazzo Franchetti, o Ministério da Cultura entendeu ser necessário encontrar um novo espaço que garantisse melhores condições expositivas", refere a tutela num comunicado divulgado em julho, acrescentando que o novo, com uma área de 370 metros quadrados e com "dois espaços abertos e amplos num único piso térreo", "tem uma localização central, junto ao Grande Canal".

O Palazzo Franchetti acolhe até ao final deste mês o Pavilhão de Portugal na 60.ª Bienal de Arte de Veneza, onde é mostrado o projeto "Greenhouse", das curadoras e artistas Mónica de Miranda, Sónia Vaz Borges e Vânia Gala.

O projeto "Fertile Futures", com curadoria de Andreia Garcia, da Architectural Affairs, representou Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza entre 20 de maio e 26 de novembro de 2023, sob o tema "O Laboratório do Futuro".