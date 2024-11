Trump designa porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt

O presidente eleito dos Estados Unidos nomeou como porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, que desempenhou essa função na campanha de Donald Trump e também integrou a equipa de comunicação no primeiro mandato (2017-2021) do republicano.

"Karoline Leavitt fez um trabalho excecional como porta-voz na minha histórica campanha e anunciou que será a porta-voz da Casa Branca", declarou Trump, em comunicado.

O republicano descreveu Leavitt como "inteligente e dura", afirmando ter "demonstrado ser uma comunicadora extremamente eficaz".

"Tenho plena confiança que se vai destacar e ajudar a transmitir a nossa mensagem ao povo norte-americano, enquanto tornamos os Estados Unidos grandes outra vez", sublinhou, repetindo o lema de todas as campanhas presidenciais ('Make America Great Again').

Quando Trump assumir o cargo, a 20 de janeiro de 2025, Leavitt vai ser, aos 27 anos, a porta-voz mais jovem da Casa Branca. Antes dela, o recorde pertencia a Ron Ziegler, que aos 29 anos se tornou no porta-voz da presidência de Richard Nixon (1969-1974).

Este é um dos cargos mais importantes da Casa Branca por se tornar o rosto da administração no contacto com os jornalistas.

Na administração do atual Presidente, Joe Biden, as conferências de imprensa foram quase diárias, tal como nos Governos de Barack Obama (2009-2017) e George W. Bush (2001-2009).

Já Trump manteve, no primeiro mandato, uma relação conflituosa com os meios de comunicação social que apelidou de "inimigos do povo" e responsáveis por "notícias falsas", tendo ordenado à equipa de comunicação para pôr fim à tradição das conferências de imprensa diárias.

Entre março de 2019 e janeiro de 2020, o porta-voz da Casa Branca não realizou conferências de imprensa.

Nos últimos dias, Donald Trump anunciou cerca de 20 nomes que vão integrar o Governo do republicano.

Entre eles, Marco Rubio como secretário de Estado, Pete Hegseth como secretário da Defesa e Kristi Noem como secretária da Segurança Interna, além do magnata Elon Musk para liderar um novo gabinete de eficiência governamental.

O republicano nomeou também Susie Wiles como chefe de gabinete, John Ratcliffe como diretor da CIA (Agência de Serviços Secretos Externos), Elise Stefanik como embaixadora na ONU e, como 'czar da fronteira', Tom Homan, considerado o cérebro por detrás da polémica política de separação de famílias de migrantes na fronteira com o México, no primeiro mandato de Trump.

O multimilionário de 78 anos e o campo conservador conseguiram uma tripla vitória eleitoral a 05 de novembro: na presidência e nas duas câmaras do Congresso -- Senado e Câmara dos Representantes -, reforçando o 'retumbante' regresso político do ex-presidente republicano.

Nas eleições presidenciais de 05 de novembro, Donald Trump venceu também o voto popular, contra a adversária democrata, a vice-presidente em exercício, Kamala Harris, com 50,2% dos votos, segundo a NBC News.

O controlo do Congresso vai facilitar a tarefa do 45.º e futuro 47.º Presidente norte-americano, que prometeu adotar medidas radicais, incluindo deportações em massa de migrantes, cortes nos impostos e desregulamentação.