Juventus e Paul Pogba acordam rescisão de contrato por mútuo acordo

O internacional francês Paul Pogba, suspenso da competição por causa de doping até março de 2025, e a Juventus chegaram a acordo para a rescisão por mútuo acordo do contrato do futebolista, anunciou hoje a formação italiana.

"A Juventus e Paul Pogba anunciam que acordaram mutuamente rescindir o contrato desportivo a partir de 30 de novembro de 2024. A 'Juve' deseja a Paul tudo de bom para o seu futuro profissional", assinalou através das redes sociais o clube transalpino.

Também o jogador de 31 anos reagiu ao acordo, mostrando-se agradecido à Juventus: "Há momentos em que as coisas não acontecem à nossa maneira, mas uma coisa é certa, o laço que tenho convosco, queridos fãs, permanecerá inesquecível. Boa sorte, Juventus".

Pogba poderá voltar a jogar a partir de março por qualquer equipa, na qual ingressará como jogador livre, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter reduzido a sanção por doping que lhe foi imposta em setembro de 2023 de quatro anos para 18 meses.

Pogba está autorizado a regressar aos treinos a partir de janeiro, e a jogar a partir de março.

A imprensa internacional noticiou que os norte-americanos do Inter Miami, de Lionel Messi, surgem como o destino mais provável do médio francês, que já representou a seleção gaulesa em 91 ocasiões, com 11 golos marcados, e conquistou o Mundial2018 com os 'bleus'.