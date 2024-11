Auchan questiona fornecedor sobre patê de atum após estudo que revela presença de mercúrio

O Auchan questionou o seu fornecedor sobre patê de atum Petit Navire, uma das marcas citadas no relatório de duas ONG que aponta para a presença de mercúrio no atum enlatado, assegurando que, caso se justifique, tomará medidas.

"[...] A Auchan já solicitou informação ao fornecedor sobre o produto e, caso exista uma medida anunciada por parte da Agência de Segurança Alimentar Europeia, tomará as devidas precauções", indicou, em resposta à Lusa.

Contudo, a Auchan esclareceu que o único produto da marca Petit Navire que tem à venda é um patê de atum "e não de atum em posta ou pedaços em conserva, nem fresco".

As organizações não-governamentais (ONG) Bloom e Foodwatch divulgaram, no final de outubro, um relatório que indica que o atum enlatado está, em grande parte, contaminado com mercúrio.

Esta análise tem por base um estudo que analisou 148 latas de cinco países.

Portugal não está incluído. Contudo, uma das marcas citadas no relatório, a Petit Navire, é comercializada em Portugal, nomeadamente no Auchan.