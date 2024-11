Estrelas do Futebol Português Transcendem-se: Alguns jogadores que causaram impacto local e internacional

Os jogadores de futebol português de elite são conhecidos pela sua habilidade dentro do campo, mas também pela sua generosidade. Alguns de forma mais tímida, com acções atrás dos bastidores, outros de modo mais mediático, com participação em campanhas solidárias ou promoção de causas sociais.

Em alguns casos, os jogadores de futebol nem sequer têm de promover ou participar directamente em qualquer acção, para impactar uma região. Como acontece, por exemplo, com Cristiano Ronaldo, que fomenta o turismo na Região, sem uma campanha promocional dedicada. O mesmo acontece, com embaixadores das melhores casas de apostas, que pode encontrar no Apostasdesportivas.tv, que assinam parcerias com marcas de apostas e promovem o Jogo Responsável.

Na solidariedade, no turismo, no desporto, no quotidiano e na vida social, entre outras áreas, muitos são os jogadores de futebol que causam impacto local e internacional.

A pantera negra

Talvez haja, no futebol, uma era pré-Eusébio e pós-Eusébio. O afamado ‘pantera negra’ foi um dos primeiros jogadores portugueses a conquistar o mundo, com a sua potência, habilidade e génio. Eusébio da Silva Ferreira levou o nome de Portugal à Europa e o seu sucesso impactou gerações, dentro e fora de campo, que o admiravam e almejavam seguir-lhe o exemplo.

Resiliente, determinado e persistente são alguns dos adjectivos que podemos usar para defini-lo. Foram estas características que fizeram sonhar miúdos e graúdos, que passaram a acreditar que o sonho podia tornar-se real.

A sua história de vida, fora dos relvados, conquistou a admiração de muitos, não só em Portugal, mas no mundo. E o futebol português nunca mais foi o mesmo…Que o diga o Sport Lisboa e Benfica (SLB), que foi bicampeão europeu em 1961/62, com um plantel, onde Eusébio e outros jogadores de excepção, deram vida à ‘Equipa Imortal’. A equipa de notáveis inspirou jovens jogadores emergentes, que se reviam nos seus astros.

A década de 80/90

A década de 80, do século passado, cunha a ouro a história do futebol português, com alguns jogadores a representar grandes clubes europeus, como o caso de Paulo Futre, e com clubes portugueses a chegar ao mais alto nível, como o Futebol Clube do Porto, que conquistou em 1987, a Liga dos Campeões, na altura, Taça dos Campeões Europeus, e a Supertaça europeia.

Resultado, também, do excelente desempenho dos jogadores do SLB na década de 60 ou, recuando um pouco mais, dos magníficos Cinco Violinos, do Sporting Clube de Portugal, nos anos 40, as gerações de futebol nos anos 80/90 abriram, em definitivo, as portas do mercado europeu e mundial, com grandes transferências e contratações, que marcam a história do futebol português.

O futebol português em números

As antigas e actuais gerações de futebolistas famosos fazem sonhar milhões de jovens em Portugal. De acordo com as estatísticas da Pordata, existia, em 1996, perto de 96 mil atletas federados no futebol. Um número que passou, em 2010, para 148 mil e que chegou, em 2023, aos 215 mil atletas. É este o impacto que as proezas dos futebolistas actuais produzem na sociedade portuguesa.

O novo século

Jogadores como Rui Costa, Figo, Vítor Baía, João Pinto, Fernando Couto, Abel Xavier, entre muitos (e muitos) outros, marcaram o futebol do final do século XX.

Foram as suas histórias e as suas vitórias que impactaram jovens, de todas as regiões, classes e género, a tentar construir um caminho no futebol profissional. As grandes estrelas nacionais e internacionais desafiavam os jovens a superar-se.

Certo é, que a partir daí, Portugal tem assistido à ascensão de lendas do futebol, como ‘incubadora’ de talentos natos ou construídos, como Pepe, Cristiano Ronaldo, Moutinho, Pauleta, Ricardinho, Nuno Gomes, Rui Patrício - apenas para citar alguns, do virar do século.

Mais recentemente, nomes como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leão, Nuno Mendes, João Neves, numa lista interminável de sucesso, brilham nos estádios das grandes ligas europeias. São eles que fazem sonhar uma geração de futebolistas, impactando, de forma indirecta e inconsciente, a vida de muitos jovens.

Para não falar no impacto isolado de um só jogador, Cristiano Ronaldo, que para lá de fazer sonhar as novas gerações de futebolistas, abraça causas solidárias e patrocina causas sociais, que se repercutem local e internacionalmente.