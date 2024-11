Marinha acompanhou mais um navio da Federação Russa que passou pela Madeira

A Marinha Portuguesa informou esta manhã que desde a tarde de sexta-feira, dia 1 de Novembro, esteve numa "operação de monitorização e acompanhamento de um navio de investigação científica e oceanográfica da federação russa, que terminou esta madrugada", tendo passado pelos mares da Madeira.

"O Centro de Operações Marítimas monitorou permanentemente a actividade deste navio e coordenou o emprego dos navios da Marinha, NRP Setúbal e do NRP Tejo, no acompanhamento ao longo da Zona Económica Exclusiva do Continente e da Madeira", realça. O segundo navio da Marinha está em missão na Madeira e recentemente teve um problema na saída de porto.

Já o navio da federação russa acabou por deixar "as águas de responsabilidade nacional, durante esta madrugada de segunda-feira, em direção ao Atlântico Sul, terminando esta operação cuja duração ultrapassou as 50 horas", garante a nota.

"A Marinha, através destas ações de monitorização e vigilância, garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, contribui para a proteção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas criticas e, simultaneamente, assegura o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano", conclui a nota.