6.460 turistas chegam ao Funchal a bordo do Mein Schiff 7 e do Costa Diadema

6.460 passageiros dos navios de cruzeiro Mein Schiff 7 e Costa Diadema desembarcaram esta terça-feira, 12 de Novembro, no Porto do Funchal.

O Costa Diadema termina hoje no Funchal o cruzeiro que iniciou neste mesmo porto, onde está a proceder a 76 desembarques e 43 embarques. O navio traz a bordo 3.598 passageiros e 1.199 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e parte às 19 horas com destino a Barcelona.

O Mein Schiff 7, chegou proveniente de Las Palmas com 2.862 passageiros e 1.022 tripulantes a bordo. A escala no Porto do Funchal terá a duração de 17 horas. O navio parte às 23 horas com destino a Canárias, para fazer escalas em La Palma, Tenerife, Fuerteventura e Grã-Canária, onde termina a viagem a 17 de Novembro.

O navio da Mein Schiff regressará ao Porto do Funchal quinzenalmente, alternando este porto com viagens a Cabo Verde e a Marrocos.