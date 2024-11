Cinco feridos graves no oeste de França em tiroteio ligado a tráfico de droga

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas num tiroteio à porta de um restaurante no oeste de França ligado a grupos de traficantes de droga, anunciou hoje o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau.

"Várias centenas de pessoas" assistiram ou participaram no tiroteio, que teve lugar na quinta-feira à noite à porta de um restaurante em Poitiers, disse o ministro à BFMTV/RMC.

Um dos feridos, de 15 anos, está entre a vida e a morte, segundo uma fonte policial, acrescentando que dois outros adolescentes, ambos de 16 anos, se encontram entre os feridos graves.

Reforços serão "enviados" hoje para o local, escreveu o prefeito do departamento de Vienne na rede social X.

"Começou com um tiroteio num restaurante e terminou com uma rixa entre bandos rivais que envolveu várias centenas de pessoas. Segundo o relatório do prefeito, havia entre 400 e 600 pessoas", disse Retailleau.