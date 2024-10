Neuropediatra do Dona Estefânia manifestou reservas a crianças tomarem medicamento

O diretor de neuropediatria do Hospital Dona Estefânia, José Pedro Vieira, disse hoje que transmitiu à família das gémeas luso-brasileiras reservas quanto ao tratamento com o medicamento Zolgensma e indicou que não foi alvo de pressões políticas.

"Coloquei uma série de reservas, inconvenientes e dúvidas", afirmou o médico, que foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas com atrofia muscular espinal que foram tratadas em 2020 no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O médico do Dona Estefânia -- por onde as crianças acabaram por não passar - explicou que as suas dúvidas se prendiam maioritariamente com saber se as crianças tinham nacionalidade portuguesa e acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), se seria benéfico mudar o tratamento das crianças e também com o facto de o medicamento naquela altura não estar aprovado pela Agência Europeia do Medicamento nem em Portugal, o que implicava uma autorização de utilização excecional para a sua administração.

José Pedro Vieira referiu que não era claro que o Zolgensma "fosse apropriado, vantajoso" para as crianças, e que contactou o Conselho de Administração do hospital.

Na audição de pouco mais de uma hora, o neuropediatra disse que teve conhecimento do caso no final de 2019, através de uma colega do Centro Hospitalar do Algarve, e que trocou alguns emails com uma familiar das crianças, a quem transmitiu a sua "relutância".

José Pedro Vieira indicou que não teve nenhum contacto com a Casa Civil do Presidente da República e que não sabe com quem a assessora Maria João Ruela falou quando pediu informações ao Hospital Dona Estefânia.

E recusou também ter sofrido algum tipo de pressão por parte do Governo ou de Belém.

O diretor de neuropediatria do Hospital Dona Estefânia disse que não propôs à família das crianças contactar outra unidade hospitalar e que não as referenciou no SNS.

O médico considerou que "não se fica com ideia de que houve privilégio no acesso ao medicamento e questionado sobre a forma como foi conseguida a primeira consulta -- através da intervenção do antigo secretário de Estado da Saúde -, respondeu: "Se foi reprovável, acho reprovável".

José Pedro Vieira revelou também que a família lhe pediu uma consulta no Hospital Dona Estefânia já depois de as crianças terem começado a ser seguidas no Santa Maria, mas não respondeu e tal nunca chegou a acontecer.