Campanha 'Clean Up the World' contou com participação de 26 escolas do Funchal

Foram 26 escolas que responderam ao apelo da Câmara Municipal do Funchal e, hoje, juntaram-se à campanha mundial 'Clean Up the World'. No total, 763 crianças/adolescentes e 199 adultos actuaram nas áreas circundante a cada um dos estabelecimentos de ensino, limpando-as.

A estes grupos juntaram-se ainda colaboradores do Departamento de Ambiente com uma ação de limpeza em um ribeiro. Esta é uma iniciativa que visa a consciencialização e educação ambiental. Os trabalhos de limpeza no Funchal tiveram início pelas 9 horas, com os voluntários divididos em vários palcos.

"Desde 2007 que o Funchal tem garantido uma participação activa nestas campanhas anuais que envolvem diversos serviços da CMF, com destaque o Departamento de Ambiente na campanha intitulada 'Clean Up The World - Limpar o Funchal do mar à serra'", refere nota à imprensa, acrescentando que, sob o lema 'Pensar Globalmente, Agir Localmente' a campanha retratou bem os seus objectivos de sensibilizar a população para a importância da limpeza e conservação do meio ambiente, socorrendo-se para isso da acção voluntária de pessoas dispostas a colaborar na recolha de lixo de zonas públicas.

Na campanha participaram ainda de forma activa o Comando Territorial da Madeira da GNR, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Zona Militar da Madeira, o Parque Ecológico do Funchal, o Ginásio da Barreirinha, a Junta de Freguesia de São Roque, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, a Junta de Freguesia do Monte, a Junta de Freguesia de São Martinho, o Ginásio de Santo António, o Ginásio de São Martinho, a Empresa SociohabitaFunchal através do Centro Comunitário do Pico dos Barcelos, do Canto do Muro, da Quinta Josefina, das Romeiras, do Galeão, da Quinta Falcão I.