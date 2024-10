XX Colóquio CIE-UMa reflecte sobre a complexidade e a diversidade dos espaços públicos da educação

O Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) organiza o seu XX Colóquio nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Colégio dos Jesuítas, subordinado ao tema 'Do vale à montanha e do mar a serra - O espaço público da educação'.

Este evento pretende desafiar académicos, profissionais da educação, políticos e a comunidade educativa para uma reflexão e diálogo alargados sobre a complexidade e a diversidade dos espaços públicos onde a educação se desenvolve e se transforma.

O título do colóquio traça uma analogia entre a geografia rica e variada da Região Autónoma da Madeira e os múltiplos contextos e desafios da educação, bem como a jornada educativa que atravessa diferentes territórios, tanto físicos quanto sociais, culturais, políticos e virtuais.

O colóquio apropria-se do conceito de cidades educadoras, que reconhece que a cidade em si pode ser um agente educador, para explorar como esses diversos espaços, que incluem escolas, universidades, bibliotecas, centros comunitários, espaços ao ar livre, e qualquer local onde a aprendizagem ocorra influenciam e são influenciados pelos processos educativos e pedagógicos, destacando a importância de uma abordagem contextualizada e inclusiva na administração educacional. Pretende ainda discutir a forma como esses espaços são concebidos, geridos e vividos, reconhecendo as suas potencialidades e os seus desafios uma vez que a educação não acontece apenas dentro das paredes de uma sala de aula; ela está presente em todas as interações e ambientes que compõem o tecido social.

O programa integra quatro conferências plenárias: i) 'O Espaço Público da Educação', proferida por António Nóvoa (Professor Catedrático da Universidade de Lisboa); ii) 'Onde as ilhas se tocam. A administração educacional em espaços de resistência', por Nuno Fraga (Professor Auxiliar com Agregação da Universidade da Madeira); iii) 'Espaço público da Educação e políticas educativas - das tensões aos desafios' por António Neto-Mendes (Professor Associado da Universidade de Aveiro), e iv) 'Contextos de intervenção em Ciências da Educação: os lugares de acção no espaço público de educação', por Sofia Silva (Professora Auxiliar Convidada da Universidade da Madeira).

O colóquio incluirá ainda comunicações livres, um simpósio e debate, nos quais serão abordados temas como: as políticas públicas e a educação; as cidades educadoras e o espaço público da educação; a gestão democrática das escolas e o território educativo; a justiça social e a educação.

A participação no colóquio requer inscrição prévia, a ser realizada até dia 11 de Fevereiro de 2025. Os interessados em participar com comunicação devem submeter as suas propostas até 15 de Dezembro de 2024. As comunicações devem enquadrar-se numa das linhas de pesquisa do CIE-UMa: Administração Educacional; Currículo; Desenvolvimento Comunitário; Inovação Pedagógica.

Informação adicional, programa detalhado e inscrições, através do site do evento.