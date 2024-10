Cartão ‘Kit Bebé’ já comparticipou 3.645 vacinas este ano

Só este ano, até ao final do mês de Setembro de 2023, foram adquiridas 3.645 vacinas destinadas aos beneficiários do programa de saúde Cartão ‘Kit Bebé’, ou seja, todos os recém-nascidos com registo de naturalidade e residência na Região Autónoma da Madeira.

O que se traduz numa "comparticipação total de mais de 191.415 euros", revelou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

A protecção individual contra doenças infeciosas é uma das mais-valia desta medida, tendo em conta que a aquisição de vacinas é um dos produtos mais requisitados pelos pais, através do ‘Kit bebé’.

De referir que, na lista de produtos deste cartão, constam vacinas que são recomendadas pelos médicos, mas que não integram, actualmente, o Plano de Vacinação, sobretudo as que atuam contra o rotavírus e doenças meningocócicas invasivas.

A aquisição de vacinas, através do Cartão ‘Kit Bebé’, resulta, assim, numa medida de protecção da saúde das crianças, servindo de complemento à imunização que já é garantida, através do Serviço Regional de Saúde.

A este propósito, Mónica Ferreira, residente do concelho de Câmara de Lobos, e mãe de gémeas, citada em nota de imprensa, realça que o Cartão ‘Kit Bebé’ tem sido “uma ajuda incrível”. Afirma ainda que usa este apoio essencialmente para o leite e para as vacinas, referindo que “de outra forma seria mais complicado comprar estes produtos”.

Implementado pelo Governo Regional, através do IASAÚDE, IP-RAM, em 2019, como medida de apoio e incentivo à natalidade, o ‘Kit Bebé’ assegura o acesso a um leque diversificado de produtos para as crianças, no primeiro ano de vida. Este programa consiste na atribuição de um apoio às famílias, actualmente no valor de 600 euros, para a aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as 65 farmácias da RAM.