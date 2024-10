Marítimo visita escola em Câmara de Lobos

Uma comitiva do Marítimo esteve, esta tarde, na Escola Básica do 1º Ciclo de Câmara de Lobos, para mais uma acção de interacção com a comunidade escolar.

Foram vários os atletas que integraram a caravana verde-rubra, em representação de diferentes modalidades colectivas: Gonçalo Tabuaço e Francisco França (futebol profissional), Tiago Sousa (equipa B), Érica Costa e Paula Fernandes (equipa feminina), João Pinto (andebol) e Kayque (futsal).

Durante o evento, o Marítimo ofereceu aos alunos diversos artigos relativos à colectividade.