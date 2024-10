FMI prevê crescimento do PIB português de 1,9% em 2024 e 2,3% em 2025

A economia portuguesa deverá crescer 1,9% este ano e 2,3% em 2025, prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI), no World Economic Outlook divulgado hoje, projeções mais otimistas do que as do Governo português.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, o executivo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% em 2024 e de 2,1% em 2025.

As previsões mantêm-se, desta forma, inalteradas face àquelas inscritas no relatório final ao abrigo do Artigo IV, divulgado no início deste mês, altura em que tinham sido revistas em baixa face a julho (quando o FMI estimava um crescimento de 2% este ano).

No World Economic Outlook, o FMI disponibiliza também uma projeção a cinco anos, para 2029, quando aponta que o PIB vai crescer 1,9%.

O documento contempla ainda projeções trimestrais, que apontam para um crescimento homólogo de 2,4% no quarto trimestre de 2024 e 2,3% no último trimestre de 2025.

É de notar que as projeções para este ano "baseiam-se no orçamento aprovado pelas autoridades, ajustado para refletir as previsões macroeconómicas do corpo técnico do FMI". "As projeções posteriores baseiam-se no pressuposto de políticas inalteradas", ressalva o FMI, enquanto as projeções para 2024 "refletem informações disponíveis na proposta de orçamento de 2024".

Segundo estas previsões, Portugal vai continuar a crescer acima da economia da zona euro, que o FMI projeta que avance 0,8% em 2024 e 1,2% em 2025, com países como a Alemanha a pesar no desempenho.

Já para a inflação, o FMI estima que a taxa de variação dos preços no consumidor em Portugal abrande para 2,5% este ano e 2,1% no próximo. No que diz respeito ao desemprego, a organização prevê uma taxa de 6,5% em 2024 e 6,4% em 2025.