Baloiços panorâmicos estão a virar moda na Madeira?

Há baloiços e vistas para todos os gostos. Nos últimos tempos, seja na Região Autónoma da Madeira, seja em vários pontos do território continental, os baloiços panorâmicos têm sido utilizados pelas autarquias e/ou juntas de freguesia para maximizar a atractividade das localidades.

“Parece que esta coisa dos baloiços panorâmicos virou uma moda”, referia um dos leitores do DIÁRIO na nossa página do Facebook, dando nota de que em alguns espaços, dependendo do dia/hora, “até fazem fila”. Mas será esta uma nova tendência ligada à promoção turística?

Olhando à realidade regional, já é possível contar algumas destas atracções turísticas em alguns pontos da Madeira, e até ali ao lado, na Ilha Dourada, já é possível verificar um equipamento desta natureza.

No concelho do Porto Moniz, por exemplo, onde se contam inúmeros miradouros, o baloiço localizado no Miradouro da Ribeira da Janela tem feito sucesso junto de quem lá passa, residentes e turistas, isto a avaliar pelas publicações com aquele ‘pano de fundo’.

Mais recentemente, foi a Ponta do Pargo a ver 'nascer' uma destas ofertas.

“A Junta de Freguesia da Ponta do Pargo procedeu a colocação de uma mesa com dois bancos e um baloiço panorâmico fixo no miradouro da Boa Morte, no sítio do Cabo, visto este miradouro ser muito visitado por turistas e madeirenses”, lê-se na informação daquela instituição.

A verdade é que, tendo em conta, que a Região Autónoma da Madeira conta com 54 freguesias, distribuídas pelos onze concelhos, ainda é residual o número de baloiços panorâmicos existentes, mas não é menos verdade que tem sido uma aposta crescente por parte de algumas entidades para valorizar as paisagens.

Baloiço panorâmico no ponto mais alto de Portugal continental

Ainda este ano, em Junho, uma nova atracção do género foi inaugurada no ponto mais alto de Portugal continental, a 1.993 metros de altitude. O restaurante A Torre, localizado, localizado na Serra da Estrela, instalou um baloiço panorâmico na esplanada do estabelecimento durante um evento que “promete promover um novo capítulo na história desse restaurante e do local”. Mas há muito mais para ver...

Confira aqui alguns dos equipamentos espalhados pelo arquipélago da Madeira.

Baloiço ‘I love Ponta do Pargo’

Baloiço ‘I love Caniçal’

A vila do Caniçal, em Machico, tem também esta atracção turística: o baloiço ‘I love Caniçal’. Localiza-se junto à Praia da Ribeira do Natal, a uns metros do Museu da Baleia. Pode ser identificado em frente a um espaço ajardinado circular.

‘Baloiço do Serrado da Cruz’ – Paul do Mar

A Junta de Freguesia do Paul do Mar, na Calheta, criou este espaço de raiz e adianta que regularmente é feita a manutenção “desta tão procurada zona de convívio e ponto fotográfico”.

‘Baloiço do Coração’ – Água de Pena

Este baloiço assenta dentro de um coração e está emoldurado com a pista do aeroporto para captar os aviões a descolar. É um dos mais peculiares.

Baloiço ‘I Love Arco’

Na freguesia do Arco de São Jorge, no concelho de Santana, surgiu um baloiço, através do qual é possível desfrutar das vistas sobre a localidade, num ambiente de algum recato.

Baloiço da Rocha do Navio

O Município de Santana procedeu à colocação de novos bancos e à instalação de um baloiço na Rocha do Navio. Para lá chegar precisa descer de teleférico. Mas as vistas, conforme salienta a autarquia, merecem a deslocação.

Baloiço do Miradouro das Flores

No Porto Santo, num dos miradouros mais bonitos da ‘ilha dourada’, foi construído um baloiço de madeira perfeitamente enquadrado na paisagem. Tem sido ponto de passagem obrigatório, pela vista privilegiada que oferece sobre toda a extensão da ilha e sobre os arredores.

Baloiço ‘I Love Ribeira da Janela’

O baloiço localizado nesta freguesia veio potenciar o enquadramento paisagístico a que se pode aceder no miradouro da Ribeira da Janela. Inaugurado em 2009, o miradouro da Ribeira da Janela conta com uma série de infra-estruturas que o tornam aprazível tanto para os turistas como para a população local.