Operação Nariz Vermelho lança campanha de angariação de fundos

A Operação Nariz Vermelho (ONV), que proporciona momentos lúdicos a crianças hospitalizadas, lança hoje uma campanha de angariação de fundos, que decorre até 31 de Dezembro.

O montante recolhido será aplicado nas iniciativas da organização junto de crianças internadas e tem como imagem uma camisola do Mundial de Futebol de 2018, assinada pelos jogadores e doada por um adolescente de 16 anos, que desta forma quis retribuir o trabalho dos "doutores palhaços".

"O João criou laços tão próximos com eles que, antes de partir, decidiu doar à ONV o seu bem mais precioso", afirmou a organização, em comunicado.

"A Camisola Mais Valiosa do Mundo" - assim se designa a campanha - é também uma homenagem ao sonho de um menino, o João, que passou a maior parte dos seus 16 anos no hospital.

A partir de um euro, podem ser feitos donativos através do site www.acamisolamaisvaliosadomundo.pt.

O objetivo é expandir o programa de visitas dos "doutores palhaços" a mais serviços pediátricos.

"Se conseguirmos, de facto, tornar a camisola do João a mais valiosa da história, vamos conseguir levar alegria a 90% das crianças internadas no Serviço Nacional de Saúde", lê-se no documento.

Constituída oficialmente em 2002, a ONV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja principal missão é assegurar de forma contínua um programa de intervenção nos serviços pediátricos de 21 hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais.