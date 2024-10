"Morte de Sinouar enfraquece Hamas"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinouar, é um golpe que enfraquece esta "organização terrorista".

"Sinouar era líder de uma organização terrorista e a sua morte enfraquece o Hamas", disse a líder do executivo comunitário, na conferência de imprensa final da cimeira europeia.

Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou que Sinouar foi "responsável por um imenso sofrimento em Israel, mas também em Gaza".

Ambos os líderes europeus apelaram mais uma vez a um cessar-fogo, à libertação dos reféns detidos em Gaza e ao fim do conflito no território e no Líbano.

Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 07 de outubro em Israel, Yahya Sinouar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Sinouar terá planeado cuidadosamente os ataques de 07 de outubro juntamente com o chefe das Brigadas al-Qasam, o braço armado do Hamas, Mohamed Deif, assassinado num ataque israelita em junho passado em Mawasi, no sul da Faixa de Gaza.

A situação no Médio Oriente esteve hoje em debate entre os líderes europeus, reunidos em Bruxelas, tendo Portugal sideo representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.