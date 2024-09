RIR denuncia problemas no funcionamento nocturno das farmácias em Santana

O partido RIR aponta problemas no atendimento nocturno nas farmácias do concelho de Santana, avançando que as queixas partem da população. Através de comunicado, Liana Reis dá conta do bom funcionamento do serviço de urgências, mas indica que, quando os pacientes saem do Centro de Saúde, durante a noite, encontram as farmácias fechadas e sem prevenção.

"Do que nos foi relatado, os serviços prestados no serviço de atendimento urgente foram prestados em tempo espectável e de forma profissional e humana esperada. O cenário muda por completo quando saem do referido serviço com uma prescrição médica urgente para a continuidade do tratamento no domicílio e se deparam com a farmácia local fechada e sem prevenção", indica o partido.

O RIR dá conta de que "os serviços farmacêuticos de prevenção naquele concelho são prestados por 3 farmácias: Santana, Faial e São Jorge. Cada uma com um número de contacto telefónico atribuído, sendo que no caso da farmácia de São Jorge é frequente que a chamada não seja atendida".

Por isso, o partido defende que seja centrado este serviço farmacêutico de prevenção em Santana, "com a rotatividade dos elementos de prevenção entre as três farmácias do concelho".