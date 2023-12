Fogo consome mato no Campanário

Deflagrou esta tarde um incêndio no Campanário, mais precisamente no Lugar da Serra.

As chamas estão a consumir mato.

A caminho do local está já uma viatura pesada de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, uma vez que os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão empenhados no incêndio da Lombada, na Ponta do Sol.