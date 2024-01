Índia envia barco de guerra após ataque a um navio liberiano no Mar da Arábia

A marinha indiana destacou um barco de guerra e uma aeronave de patrulha para o Mar da Arábia após o ataque a um navio mercante liberiano por homens armados ao largo da costa da Somália.

No navio mercante liberiano seguiam pelo menos 15 cidadãos indianos, segundo a armada da Índia.

Em comunicado, a marinha britânica indicou que o navio enviou uma mensagem ao portal de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido indicando que foi abordado por cinco a seis pessoas armadas desconhecidas na noite de quinta-feira.

A Marinha desviou um navio destacado para operações de segurança marítima para ajudar a embarcação, é referido na nota.

Uma aeronave de patrulha sobrevoou o navio hoje de manhã e estabeleceu contacto com a tripulação e verificou que estavam seguros.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque, mas tem havido preocupações crescentes sobre o transporte marítimo na região após os ataques dos rebeldes Houthi iemenitas.

Este episódio segue-se ao ataque pirata ao cargueiro MV Ruen, em dezembro, também nas águas do Oceano Índico, onde a "operação Atalanta" contra a pirataria, atualmente liderada pela Espanha sob a égide da União Europeia (UE), continua ativa.

Entre 2005 e 2011, as águas do Mar Vermelho, do Golfo de Aden e do Oceano Índico, perto da Somália, o país com a maior costa de África (mais de 3.000 quilómetros), foram palco de constantes ataques e sequestros por piratas somalis que exigiam elevados resgates.

Só em 2011, os piratas levaram a cabo 212 ataques, segundo dados da Força Naval da União Europeia (EUNAVFOR), antes de uma queda drástica dos incidentes em 2012, graças ao destacamento de várias missões marítimas internacionais.

Embora apenas 10 ataques tenham sido confirmados em 2012 e apenas dois navios tenham sido sequestrados entre 2013 e 2023, alguns incidentes suspeitos continuaram a ser registados.