Zelensky denuncia campanha de terror da Rússia após novos ataques

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou hoje a campanha de terror da Rússia na Ucrânia, após os ataques maciços russos que ocorreram na manhã de hoje e que deixaram quatro mortos.

"Até ao momento, foram reportadas 92 pessoas feridas. Todas estão a receber assistência. Infelizmente, quatro pessoas morreram. Envio as minhas condolências para as famílias e as pessoas mais próximas", declarou o Presidente ucraniano na rede social X (antigo Twitter).

"Este ano, continuaremos a trabalhar com todas as pessoas em todo o mundo que valorizam a vida para reforçar o nosso escudo aéreo e responsabilizar a Rússia por tudo o que fez. O Estado terrorista deve sentir as repercussões das suas ações", referiu Zelensky.

O Presidente ucraniano declarou que as operações de resgate continuam após os ataques, sublinhando que 500 socorristas dos serviços de emergência, funcionários municipais, polícias e funcionários da companhia de energia estão envolvidos nos trabalhos.

O exército russo realizou hoje novos ataques contra a Ucrânia, matando pelo menos quatro civis e ferindo mais de 90 pessoas, principalmente em Kiev e Kharkiv, segundo as autoridades ucranianas.

Segundo o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, uma pessoa foi morta na cidade de Kiev, outras duas na região de Kiev e uma em Kharkiv.

No total, "27 pessoas foram hospitalizadas" em Kiev, declarou o autarca da cidade, Vitali Klitschko.

A segunda cidade da Ucrânia, Kharkiv, localizada não muito longe da fronteira russa, foi alvo de "pelo menos quatro ataques", matando uma mulher de 91 anos, segundo o governador da região, Oleg Synegoubov.

O autarca da cidade, Igor Terekhov, também relatou "45 feridos, incluindo cinco crianças entre 6 e 13 anos".

Prédios de apartamentos de vários andares e infraestruturas civis foram danificados no centro da cidade, segundo as autoridades regionais.

Mais de 250 mil pessoas também ficaram sem eletricidade na capital ucraniana após estes ataques.

A Rússia disparou na manhã de hoje "99 mísseis de vários tipos" contra a Ucrânia, 72 dos quais foram abatidos pela defesa aérea ucraniana, declarou o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzhnyi.

As forças ucranianas "destruíram 72 alvos aéreos", incluindo 10 mísseis hipersónicos Kinjal e três mísseis de cruzeiro Kalibre, bem como 59 mísseis de cruzeiro Kh-101, Kh-555 e Kh-55, referiu o general ucraniano na rede social Telegram.

Esta nova série de ataques ocorre um dia depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ameaçado "intensificar" os ataques na Ucrânia em retaliação ao ataque de escala sem precedentes na cidade russa de Belgorod, no sábado, que deixou 25 mortos e 109 feridos.

Na manhã de hoje, mais de dez explosões poderosas foram ouvidas em Kiev, logo depois de as sirenes de alerta aéreo terem sido acionadas, fazendo tremer edifícios no centro da cidade, segundo jornalistas da agência de notícias AFP.