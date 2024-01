Chanceler alemão reitera compromisso sobre apoio a Kiev

O chanceler alemão, Olaf Scholz, comprometeu-se hoje a "fazer tudo" para aumentar o apoio militar da União Europeia à Ucrânia, na véspera de uma cimeira do bloco europeu sobre a ajuda a Kiev.

"Vamos fazer tudo para garantir que a contribuição conjunta da Europa é suficientemente grande para que a Ucrânia possa contar com ela e que o Presidente russo Vladimir Putin não pode contar com o facto de o nosso apoio diminuir", afirmou Scholz aos deputados do Bundestag (Parlamento Federal da Alemanha).

Hoje, cinco chefes de governo da União Europeia, incluindo o alemão Olaf Scholz, apelaram aos Estados-membros para que se esforcem mais no apoio militar à Ucrânia contra a Rússia, antes da cimeira dos 27.

"Temos de redobrar os nossos esforços para garantir que o nosso apoio se mantém durante o tempo necessário", afirmaram os dirigentes europeus num artigo de opinião publicado hoje no diário britânico Financial Times.

Além de Scholz, assinam o artigo Mette Frederiksen (Dinamarca), Petr Fiala (República Checa), Kaja Kallas (Estónia) e Mark Rutte (Países Baixos).

"A Ucrânia não dispõe de quantidades suficientes de munições de artilharia. E os compromissos de apoio militar correm o risco de ficar aquém das necessidades de Kiev", alertaram no mesmo artigo.